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Рейнджерс подписали защитника Ливерпуля
Не пригодился
Фото: twitter.com/RangersFC
"Рейнджерс" объявили о подписании защитника "Ливерпуля" Бена Дэвиса. Шотландцы заплатили 3 миллиона фунтов + 1 миллион в виде бонусов.
????️ Jürgen Klopp: “Rangers is a fantastic club, a big club. Ben belongs on a big stage for sure. European football as well. This presents a proper opportunity to demonstrate his quality and composure.— Rangers Football Club (@RangersFC) July 19, 2022
“As a person he’s as good a guy as you could hope to meet. https://t.co/9hnXh76RKJ pic.twitter.com/2IX98Rqv4B
Сообщается, что Дэвис подписал контракт до лета 2026 года.
Бен Дэвис присоединился к "Ливерпулю" зимой 2021 года, когда чтобы компенсировать нехватку Ван Дейка. Тогда нидерландский защитник выбыл до конца сезона ещё осенью прошлого года.
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