Рейнджерс подписали защитника Ливерпуля

"Рейнджерс" объявили о подписании защитника "Ливерпуля" Бена Дэвиса. Шотландцы заплатили 3 миллиона фунтов + 1 миллион в виде бонусов.

????️ Jürgen Klopp: “Rangers is a fantastic club, a big club. Ben belongs on a big stage for sure. European football as well. This presents a proper opportunity to demonstrate his quality and composure.



"As a person he's as good a guy as you could hope to meet.