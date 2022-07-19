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Рейнджерс подписали защитника Ливерпуля

Англия
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Не пригодился

Рейнджерс подписали защитника Ливерпуля

Фото: twitter.com/RangersFC

Новина українською

"Рейнджерс" объявили о подписании защитника "Ливерпуля" Бена Дэвиса. Шотландцы заплатили 3 миллиона фунтов + 1 миллион в виде бонусов.

Сообщается, что Дэвис подписал контракт до лета 2026 года.

Бен Дэвис присоединился к "Ливерпулю" зимой 2021 года, когда чтобы компенсировать нехватку Ван Дейка. Тогда нидерландский защитник выбыл до конца сезона ещё осенью прошлого года.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Ливерпуль Бен Дэвис
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