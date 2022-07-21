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Лэмпард пугает Эвертон борьбой за выживание после разгромного поражения Миннесоте
Тренер ирисок призывает руководство клуба усилить состав
Фото: www.evertonfc.com/Автор - невідомий
В ночь со среды на четверг “Эвертон” провел свой второй матч в летнем межсезонье и уступил клубу MLS “Миннесота Юнайтед” со счетом 0:4. Для “ирисок” это было второе поражение на сборе в США (17 июля “Эвертон” уступил “Арсеналу” 0:2). Главный тренер “Эвертона” Фрэнк Лэмпард призывает серьезно отнестись к результату этой предсезонной игры.
“Игроки должны работать и понимать, что мы большую часть прошлого сезона боролись за выживание. В конце у нас была хорошая серия результатов и памятный вечер, когда мы играли с “Кристал Пэлас”, но как только это все закончилось, об этом всем нужно было забыть. Я это сделал, и это должны сделать игроки. Если мы не хотим оказаться в этой ситуации снова, мы должны выполнять свою работу лучше, и я в том числе”.
“Игра с “Миннесотой” показала, что мы должны делать с нашим составом. Он должен быть сильнее того, что мы увидели. Об этом важно думать”.
“Мы потеряли Ришарлисона и теперь нем не хватает футболистов атаки. Честно говоря, я хочу усилить и другие позиции в команде. Такой клуб как “Эвертон” должен иметь сильный состав”.
“Игра с “Миннесота” дала мне пищу для размышлений”, – сказал Лэмпард.
“Эвертон” пропустил от “Миннесоты” три гола в первом тайме, один во втором. Виталий Миколенко провел на поле первые 45 минут.
“Эвертон” (первый тайм): Пикфорд – Паттерсон, Тарковски, Кин, Миколенко – Гордон, Дукуре, Дэвис, Ивоби – Грэй, Калверт-Льюин
“Эвертон” (второй тайм): Креллин – Холгейт, Годфри, Мина, Нкунку – Уоррингтон (Прайс 71) Гбамен, Деле Алли, Гордон (Доббин 61) – Грэй (Миллз 64), Рондон
Пока единственный летний трансфер “Эвертон” – это подписание в качестве свободного агента экс-центрбека “Бернли” Джеймса Тарковски.
Следующий спарринг “Эвертон” проведет 24 июля с “Блэкпулом”. На 29 июля у “ирисок” запланирован матч с “Динамо” Киев. Новый сезон АПЛ начнется для команды Фрэнка Лэмпарда шестого августа домашней игрой с “Челси”.
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