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Последний английский трофей для Клоппа. Ливерпуль 3:1 Ман Сити. Видео голов и церемонии награждения
Юрген наконец выиграл Суперкубок Англии
Фото: Eurosport
Этот финал Суперкубка Англии был уже третьим для "Ливерпуля" Клоппа, оба предыдущих раза были неудачными. Сначала Юрген проиграл титул Пепу Гвардиоле и "Ман Сити", потом Микелю Артете и "Арсеналу".
Счет на 21 минуте открыл вингбэк "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд с паса Мохамеда Салаха. На 70 минуте новичок "Сити" Хулиан Альварес забил первый гол "Манчестера" в сумбурной ситуации. На 83 минуте Салах забил после пенальти, а на 90+3 Дарвин Нуньес, пришедший этим летом из "Бенфики", забил после комбинации, начатой Мохамедом.
Эта победа сделала коуча "Ливерпуля" Юргена Клоппа победителем всех возможных внутренних турниров с командой. Немец выиграл АПЛ, Кубок Англии, Кубок Лиги и теперь Суперкубок Англии.
Кинг-Пауэр Стэдиум, Лестер, Великобритания, 30.07.2022
"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 3:1
Голы: Т. Александр-Арнольд, 21; М. Салах, 83; Д. Нуньес, 90+3; – Х. Альварес, 70.
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