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Последний английский трофей для Клоппа. Ливерпуль 3:1 Ман Сити. Видео голов и церемонии награждения

Англия
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Юрген наконец выиграл Суперкубок Англии

Последний английский трофей для Клоппа. Ливерпуль 3:1 Ман Сити. Видео голов и церемонии награждения

Фото: Eurosport

UA-Футбол
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Этот финал Суперкубка Англии был уже третьим для "Ливерпуля" Клоппа, оба предыдущих раза были неудачными. Сначала Юрген проиграл титул Пепу Гвардиоле и "Ман Сити", потом Микелю Артете и "Арсеналу".

Счет на 21 минуте открыл вингбэк "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд с паса Мохамеда Салаха. На 70 минуте новичок "Сити" Хулиан Альварес забил первый гол "Манчестера" в сумбурной ситуации. На 83 минуте Салах забил после пенальти, а на 90+3 Дарвин Нуньес, пришедший этим летом из "Бенфики", забил после комбинации, начатой Мохамедом.

Эта победа сделала коуча "Ливерпуля" Юргена Клоппа победителем всех возможных внутренних турниров с командой. Немец выиграл АПЛ, Кубок Англии, Кубок Лиги и теперь Суперкубок Англии.

Кинг-Пауэр Стэдиум, Лестер, Великобритания, 30.07.2022

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 3:1

Голы: Т. Александр-Арнольд, 21; М. Салах, 83; Д. Нуньес, 90+3; – Х. Альварес, 70.

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В статье: Юрген Клопп Суперкубок Англии Ливерпуль Манчестер Сити Мохамед Салах Трент Александер-Арнольд Дарвин Нуньес Хулиан Альварес
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