Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вест Хэм заплатит 40 млн евро за 20-летнего опорника
Стремительный прогресс бельгийского таланта
Фото: twitter.com/losclive / Автор невідомий
"Вест Хэм" договорился с "Лиллем" о покупке полузащитника Амаду Онаны. Об этом сообщает Sky Sports.
В результате четвертой заявки на покупку игрока "молотобойцы" согласились отдать за Онану 40 миллионов евро, включая бонусы. Стороны еще далеки до завершения соглашения, также не согласованы условия с самим игроком. "Лилль" неохотно соглашается на этот трансфер, но понимает, что в будущем за Онану может не получить подобных денег.
Напомним, что 20-летний опорный полузащитник Амаду Онана перебрался в "Лилль" из "Гамбурга" только летом прошлого года за 7 млн евро. Таким образом, за сезон его трансферная стоимость выросла почти в шесть раз.
Популярное сейчас
- Много личного состава и ББМ. Генштаб ВСУ назвал потери россиян за второй день августа
- Детсад, церковь, супермаркет: ночью россияне били по Николаеву, Харькову и Днепропетровщине
- Как нужно сыграть Динамо, чтобы победить Штурм? Взгляд из Австрии
- Первопроходец для Зинченко. Как Лужный встретился с предвзятостью в Арсенале, но помог характер
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО
- Красотка дня. Украинская Анжелина Джоли защищает нашу страну в рядах ВСУ. ФОТО