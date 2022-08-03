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Вест Хэм заплатит 40 млн евро за 20-летнего опорника

Англия
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Стремительный прогресс бельгийского таланта

Вест Хэм заплатит 40 млн евро за 20-летнего опорника

Фото: twitter.com/losclive / Автор невідомий

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"Вест Хэм" договорился с "Лиллем" о покупке полузащитника Амаду Онаны. Об этом сообщает Sky Sports.

В результате четвертой заявки на покупку игрока "молотобойцы" согласились отдать за Онану 40 миллионов евро, включая бонусы. Стороны еще далеки до завершения соглашения, также не согласованы условия с самим игроком. "Лилль" неохотно соглашается на этот трансфер, но понимает, что в будущем за Онану может не получить подобных денег.

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Напомним, что 20-летний опорный полузащитник Амаду Онана перебрался в "Лилль" из "Гамбурга" только летом прошлого года за 7 млн ​​евро. Таким образом, за сезон его трансферная стоимость выросла почти в шесть раз.

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В статье: Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Лилль
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