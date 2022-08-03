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ПСЖ поборется с Барселоной за Бернанрду Силву

Англия
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Выплатить бы сначала долги Де Йонгу

ПСЖ поборется с Барселоной за Бернанрду Силву

Фото: twitter.com/ManCity

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва может начать следующий сезон в "Барселоне" или "ПСЖ", сообщает Foot Mercato. Ключевую роль в трансфере может сыграть уже знакомый португальцу спортивный директор парижан.

Игрок готов и хотел бы покинуть "Сити" после 5 лет в клубе. Трансфер оценивается в 80-85 миллионов евро.

Сообщается, что якобы "Барса" также хотела бы подписать игрока. Трансфер возможно будет осуществить только после продажи Френки де Йонга.

Отмечается, что в "ПСЖ" рассчитывают, что Луиш Кампуш сыграет важную роль в трансфере португальца. В 2014 году он привел Силву в "Монако".

В прошлом сезоне Силва сыграл за "Сити" в 50 матчах, забил 13 голов и отдал 7 голевых передач.

В этом сезоне он провел все 90 минут в Суперкубке Англии против "Ливерпуля" (1:3). Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего португальца в 80 миллионов евро.

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В статье: Барселона Манчестер Юнайтед Бернарду Силва ПСЖ
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Источник:
footmercato.net

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