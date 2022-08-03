Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ поборется с Барселоной за Бернанрду Силву
Выплатить бы сначала долги Де Йонгу
Фото: twitter.com/ManCity
Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва может начать следующий сезон в "Барселоне" или "ПСЖ", сообщает Foot Mercato. Ключевую роль в трансфере может сыграть уже знакомый португальцу спортивный директор парижан.
Игрок готов и хотел бы покинуть "Сити" после 5 лет в клубе. Трансфер оценивается в 80-85 миллионов евро.
Сообщается, что якобы "Барса" также хотела бы подписать игрока. Трансфер возможно будет осуществить только после продажи Френки де Йонга.
Отмечается, что в "ПСЖ" рассчитывают, что Луиш Кампуш сыграет важную роль в трансфере португальца. В 2014 году он привел Силву в "Монако".
В прошлом сезоне Силва сыграл за "Сити" в 50 матчах, забил 13 голов и отдал 7 голевых передач.
В этом сезоне он провел все 90 минут в Суперкубке Англии против "Ливерпуля" (1:3). Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего португальца в 80 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Динамо - Штурм. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
- Заря - Университатя: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Конференций
- Немецкий друг путина передал Западу "список желаний" россии в контексте Украины
- Еврокубки с участием Динамо и Зари, старт трех ТОП-чемпионатов. Расписание футбола на неделю
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО
- Красотка дня. Звезда клипов Вельбоя - новая ведущая клубных соцсетей Металлиста 1925
Новости по теме
- 16:08 Зарубежные Барса продолжает покупать, Лингард поиграет за новичка АПЛ. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- 20:45 Зарубежные Удобный соперник Роналду и родственные связи ПСЖ и Реала. Интересные факты о парах 1/8 финала ЛЧ
- 15:22 Зарубежные Неймар, Месси, Роналду и ван Дейк. Стали известны кандидаты на попадание в сборную года ФИФА