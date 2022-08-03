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Брайтон выпустил заявление по Кукурелье: Защитника никуда не продали

Англия
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Брайтон выпустил заявление по Кукурелье: Защитника никуда не продали

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Брайтон" выпустил опровержение трансферных слухов вокруг защитника Марка Кукурельи. Журналисты уже продали испанского фуллбека в "Челси".

"Вопреки неточным сообщениям многочисленных СМИ в этот вечер, никаких соглашений ни с одним клубом о продаже Марка Кукурельи не было достигнуто", – говорится в заявлении в твиттере клуба.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо заявил, что защитник согласовал условия личного контракта с "Челси", а "Брайтон" принял предложение "синих" по поводу игрока.

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В статье: Челси (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Марк Кукурелья
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