Брайтон выпустил заявление по Кукурелье: Защитника никуда не продали

"Брайтон" выпустил опровержение трансферных слухов вокруг защитника Марка Кукурельи. Журналисты уже продали испанского фуллбека в "Челси".

"Вопреки неточным сообщениям многочисленных СМИ в этот вечер, никаких соглашений ни с одним клубом о продаже Марка Кукурельи не было достигнуто", – говорится в заявлении в твиттере клуба.

CLUB STATEMENT: MARC CUCURELLA.



Contrary to inaccurate reports from numerous media outlets this evening, no agreement has been reached with any club to sell Marc Cucurella. — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 3, 2022

Ранее инсайдер Фабрицио Романо заявил, что защитник согласовал условия личного контракта с "Челси", а "Брайтон" принял предложение "синих" по поводу игрока.