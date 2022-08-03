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Брайтон выпустил заявление по Кукурелье: Защитника никуда не продали
Пока что?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Брайтон" выпустил опровержение трансферных слухов вокруг защитника Марка Кукурельи. Журналисты уже продали испанского фуллбека в "Челси".
"Вопреки неточным сообщениям многочисленных СМИ в этот вечер, никаких соглашений ни с одним клубом о продаже Марка Кукурельи не было достигнуто", – говорится в заявлении в твиттере клуба.
CLUB STATEMENT: MARC CUCURELLA.— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 3, 2022
Contrary to inaccurate reports from numerous media outlets this evening, no agreement has been reached with any club to sell Marc Cucurella.
Ранее инсайдер Фабрицио Романо заявил, что защитник согласовал условия личного контракта с "Челси", а "Брайтон" принял предложение "синих" по поводу игрока.
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