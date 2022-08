Брайтон выпустил заявление по Кукурелье: Защитника никуда не продали

"Брайтон" выпустил опровержение трансферных слухов вокруг защитника Марка Кукурельи. Журналисты уже продали испанского фуллбека в "Челси".

CLUB STATEMENT: MARC CUCURELLA.



Contrary to inaccurate reports from numerous media outlets this evening, no agreement has been reached with any club to sell Marc Cucurella.