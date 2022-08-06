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Зинченко - лучший игрок стартового матча сезона в АПЛ по оценкам WhoScored

Англия
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Весьма достойно

Зинченко - лучший игрок стартового матча сезона в АПЛ по оценкам WhoScored

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В стартовом матче сезона в АПЛ лондонский "Арсенал" обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:0.

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Украинец Александр Зинченко получил высокий балл за свой перформанс в данном поединке. Фулбек провел на поле 83 минуты, отдал голевую передачу, а аналитический портал WhoScored оценил его действия в 8.1 бала. Это лучшая оценка среди всех футболистов.

Зинченко - лучший игрок стартового матча сезона в АПЛ по оценкам WhoScored - изображение 1

Напомним, что летом "Арсенал" заплатил за Зинченко 30 миллионов фунтов стерлингов.

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В статье: Арсенал (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) Александр Зинченко
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