Зинченко - лучший игрок стартового матча сезона в АПЛ по оценкам WhoScored

В стартовом матче сезона в АПЛ лондонский "Арсенал" обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:0.

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Украинец Александр Зинченко получил высокий балл за свой перформанс в данном поединке. Фулбек провел на поле 83 минуты, отдал голевую передачу, а аналитический портал WhoScored оценил его действия в 8.1 бала. Это лучшая оценка среди всех футболистов.

Напомним, что летом "Арсенал" заплатил за Зинченко 30 миллионов фунтов стерлингов.