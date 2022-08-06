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Зинченко - лучший игрок стартового матча сезона в АПЛ по оценкам WhoScored
Весьма достойно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В стартовом матче сезона в АПЛ лондонский "Арсенал" обыграл "Кристал Пэлас" со счетом 2:0.
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Украинец Александр Зинченко получил высокий балл за свой перформанс в данном поединке. Фулбек провел на поле 83 минуты, отдал голевую передачу, а аналитический портал WhoScored оценил его действия в 8.1 бала. Это лучшая оценка среди всех футболистов.
Напомним, что летом "Арсенал" заплатил за Зинченко 30 миллионов фунтов стерлингов.
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