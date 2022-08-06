АПЛ. Тоттенхэм забил четыра гола Сотону, победы Ньюкасла, Лидса и Борнмута

“Тоттенхэм” начинает новый сезон крайне уверенной победой над “Саутгемптоном”.

Гости вышли вперед на 12-й минуте после удачного подключения Уорд-Проуза в штрафную и его технически классному по исполнению удару. Но как показало дальнейшее развитие событий, забей “Сотон” первый гол или нет, все равно добыть какие-то очки на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум” ему было бы крайне сложно. Команда Антонио Конте было на голову сильнее “Саутгемптона” и заслуженно выиграла с крупным счетом.

“Святые” были впереди только девять минут. “Тоттенхэму” отыгрался благодаря голу Райана Сессеньона, который сегодня вышел в старте, оставив в запасе Перишича. Диагональ Кулусевски, и Сессеньон опередил на штанге Уокер-Питерса.

Вскоре “Тоттенхэм” забил второй гол. Атака вторым темпом после стандарта, Сон выполнял подачу, а свой гол головой забил Эрик Дайер, не спешивший возвращаться назад.

Хазенхюттль в перерыве провел двойную замену, но “Сотону” что-то изменить в игре не удалось. Гости пытались играть смело, прессинговали на половине поля “Тоттенхэма”, но в такой игровой манере был риск и свой третий гол “шпоры” забили после потери соперника и контратаки. В конечной фазе Сон дал пас на ход Эмерсону, прострел и Салису нелепо срезал мяч в свои ворота.

“Саутгемптон” посыпался и сразу пропустил четвертый. Свой гол забил Деян Кулусевски.

Только после четырех забитых голов Конте провел первые замены, выпустив в том числе новичков Перишича, Ленгле и Биссума. 4:1 – мощный старт “Тоттенхэма”.

С победы начинает новый сезон и “Лидс”, серьезно изменив команду после продаж Рафиньи и Филлипса. Сегодня в старте у “белых” было четыре новичка.

Игра с “Вулвз” получилась хаотичной и интересной. Гости быстро забили первый гол, воспользовавшись провалом у ворот Мелье. Еще к перерыву “Лидс” отыгрался. Ааронсон и Харрисон вступили в отбор в штрафном соперника, а мяч сильным ударом в ближний угол забил Родриго.

После перерыва больше шансов было у “Лидса” и в итоге команда Джесси Марша вырвала победу. Красивая, геометрическая атака с участием Адамса, Харрисона, Бэмфорда и Ааронсона закончилась автоголом Аит-Нури – фулбек “Вулвз” в борьбе с американцем срезал мяч в свои ворота.

“Ньюкасл” предсказуемо взял три очка в игре с “Ноттингем Форест”. “Сороки” практически весь матч просидели на половине поля новичка лиги, но долгое время не могли пробиться к воротам Хендерсона, пока фантастический удар с 25 метров в девятку не выполнил центрбек Шер. “Форест” был похож на команду, в которой летом изменилось практически все, и коллективу Стива Купера нужно дать еще несколько недель на создание игровых связок и взаимопонимания. Гости не претендовали на гол в ответ, и в итоге второй мяч забил “Ньюкасл”. Тонкий удар получился у Каллума Уилсона.

Самый неожиданный результат дневного слота – победа еще одного новичка “Борнмута” в матче с “Астон Виллой”. “Вишенки” забили первый гол уже на третьей минуте после углового, а во втором тайме добавили еще один мяч после стандарта. Удивительно слабая игра от команды Стивена Джеррарда.

King Kieffer delivers again ???? pic.twitter.com/xMMoEueVMy — AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) August 6, 2022

Чемпионат Англии, первый тур

Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” – “Саутгемптон” 4:1

Голы: Сессеньон 21, Дайер 31, Салису 61 (авт.), Кулусевски 63 – Уорд-Прауз 12

“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис (Ленгле 86) – Эмерсон (Доэрти 87), Бентанкур (Биссума 86), Хейбьерг, Сессеньон (Перишич 66) – Кулусевски (Моура 86), Сон – Кейн

“Саутгемптон”: Базуну – Дженепо (Перро 72), Салису, Беднарек, Валери (Стивенс 46), Уокер-Питерс (Редмонд 90+2) – Ромеу (Диалло 75), Лавиа, Уорд-Проуз – Адам Армстронг (Стюарт Армстронг 46), Арибо

Предупреждения: Сессеньон 24, Биссума 88

Борнмут, “Виталити Стэдиум”

“Борнмут” – “Астон Вилла” 2:0

Голы: Лерма 2, Мур 80

“Борнмут”: Траверс – Смит, Лерма, Мифем, Келли, Земура – Пирсон (Кук 72), Биллинг, Тавернье (Кристи 86) – Мур, Соланке (Станислас 90+5)

“Астон Вилла”: Мартинес – Динь, Карлос, Конса, Кэш – Рэмзи (Буэндиа 46), Камара (Арчер 82), Макгинн – Коутиньо (Дуглас Луис 82), Ингз (Уоткинс 66), Бэйли

Предупреждения: Смит 39, Пирсон 45+2, Биллинг 73 – Ингз 23, Рэмзи 45+3, Дуглас Луис 90+3

Лидс, “Элланд Роуд”

“Лидс” – “Вулверхэмптон” 2:1

Голы: Родриго 24, Аит-Нури 74 (авт.) – Поденсе 6

“Лидс”: Мелье – Кристенсен, Кох, Льоренте, Стрейк – Рока (Гринвуд 73), Адамс – Ааронсон (Саммервилл 85), Родриго (Клих 65), Харрисон – Бэмфорд (Гэлхардт 84)

“Вулверхэмптон”: Са – Аит-Нури, Килман, Коллинз, Хонни – Невеш, Дендокер – Нету, Гиббз-Уайт, Поденсе – Хван (Кэмпбелл 85)

Предупреждение: Харрисон 20, Адамс 90+3

Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Ноттингем Форест” 2:0

Голы: Шер 58, Уилсон 78

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Берн, Таргетт – Уиллок (Лонгстафф 81), Гимараэш (Ботман 90+3), Жоэлинтон – Альмирон (Фрейзер 81), Уилсон (Вуд 90), Сен-Максимен (Мерфи 90)

“Ноттингем Форест”: Хендерсон – Тоффоло, Маккенна, Ньякате (майтен 83), Уоррэлл, Уильямс – Лингард, Колбек, О’Брайен (Мангаля 75) – Сарридж (Авонийи 63), Джонсон

Предупреждения: Уоррэлл 15, Уильямс 23, О’Брайен 56