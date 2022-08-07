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Невилл: Салиба напоминает мне молодого Рио Фердинанда

Англия
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Футбольный эксперт удивлен игрой защитника

Невилл: Салиба напоминает мне молодого Рио Фердинанда

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Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл поделился впечатлениями о защитнике "Арсенала" Вильяма Салиба:

"Самое главное для молодых футболистов – это игровая практика. Мы видим, что многие игроки застряют между основой и резервом, и не имеют практики. У Салибы есть потенциал, он поразил меня. Он напомнил мне молодого Рио Фердинанда.

Он действительно станет сильнее, а его тело станет более скоординированным. Он такой молодой, ему только 21 год. Выездной матч против "Кристалл Пелес" – это тяжелая игра в АПЛ. Их форварды все время бросаются на тебя и не дают тебе ни минуты покоя.

Это был большой вечер для Салиба", - сказал Невилл.

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В статье: Гари Невилл Арсенал (Лондон) Вильям Салиба
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Источник:
Sky Sports

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