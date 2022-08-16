Владельцы, игроки, тренер? Кто виноват в кризисе Манчестер Юнайтед

В качестве наказания за поражение в матче с “Брентфордом” (0:4) главный тренер “Манчестер Юнайтед” Эрик тен Хаг отменил выходной в воскресенье и вызвал свою команду на дополнительную тренировку в девять утра. Особым пунктом программы был бег на 13.8 километров. Именно на 13.8 километров игроки “Брентфорда” пробежали больше в своей победной игре с “Юнайтед” (109.4 км против 95.6 км).

Тен Хаг не взял вину за поражение на себя. “Мы все видели этот матч – игроки “Брентфорда” играли с большим желанием, и первые два гола мы пропустили после индивидуальных ошибок. Ты можешь иметь хороший план на игру, но при таких обстоятельствах его можно выбросить в мусорную корзину”.

“Дело не тактике, а в том как команда обращается с мячом, как принимает решения. Игроки следовали моим инструкциям, но принимали неправильные решения. В футболе, когда ты делаешь ошибки, тебя за них наказывают”.

Тренер “Манчестер Юнайтед” говорит, что ожидает от своих игроков большего. “Это было ужасно, это было очень плохо, наши стандарты должны быть выше, игроки должны взять на себя ответственность”. В перерыве тен Хаг провел три замены, но по его словам он бы сменил всю команду, будь у него такая возможность.

Никто не ожидал, что тен Хагу будет просто в “Манчестер Юнайтед”, но мало кто мог предположить, что нидерландец столкнется с такими масштабными трудностями.

Так как футбол малорезультативний вид спорта, на поражение или победу часто влияют такие факторы как удача, судейство, случайность. Но ни после матча с “Брайтоном”, ни после игры с “Брентфордом” ни один из этих факторов не может использоваться “Юнайтед” в качестве оправдания. “Манчестер Юнайтед” дважды был бит исключительно по игровым показателям. Его соперники были лучше готовы физически, тактически и морально.

До конца трансферного окна остается чуть больше двух недель и от “Манчестер Юнайтед” вполне можно ожидать двух-трех панических покупок. Вряд ли это будут деньги, потраченные с умом. И “Брайтон” и “Брентфорд” уверенно побеждали “Юнайтед” командами, уступающими в стоимости старту МЮ в восемь раз. На каждого по отдельности Лисандро Мартинеса, Джейдона Санчо, Харри Магуайра, Бруну Фернандеша или Фреда МЮ потратил больше, чем “Брайтон” и “Брентфорд” на 11 футболистов сразу.

Эксперты Sky Sports Джейми Реднапп и Гари Невилл после матча с “Брентфордом” горячо спорили о том, кого нужно винить за очередное унизительное поражение МЮ – владельцев клуба Глейзеров или футболистов?

Но в новом кризисе виноваты все – и Глейзеры, и футболисты, и даже Эрик тен Хаг, который провел только два официальных матча во главе команды.

Тактическая наивность

“Тен Хаг выбрал самую маленькую команду из всех возможных, надеясь, что они обыграют “Брентфорд”. Нужно принимать во внимание физический аспект Премьер-лиги. Это было похоже на матч взрослой команды против девятилетних мальчиков”, – сказал после игры Гари Невилл.

У нового тренера МЮ была неделя на подготовку ко второму туру, но никакие выводы тен Хаг после поражения “Брайтону”, похоже, не сделал. “Юнайтед” все так же пытался играть низом, соперник на это отвечал высоким и успешным прессингом. Де Хеа, Магуайр, Фред, Мактомини – эти футболисты не умеют начинать атаки хорошим первым пасом, но именно этого требовал от них в первых двух турах тен Хаг, чем с радостью пользовались “Брайтон” и “Брентфорд”.

Лисандро Мартинес. Позиция центрбека не была приоритетной для “Манчестер Юнайтед”, но Эрик тен Хаг настоял на 57-миллионной покупке небольшого (175 см), как для своей позиции, игрока “Аякса”. Пока рано говорить, будет ли покупка Мартинеса успехом или провалом, но в первых двух турах соперники МЮ успешно создавали ситуации один-в-один, когда Мартинес проигрывал физические дуэли своим более рослым и мощным визави. Пока мало впечатляет и игра Мартинеса в пас. Тен Хаг заменил его в перерыва матча с “Брентфордом”.

В теории, рост аргентинца не был бы проблемой, если бы “Юнайтед” контролировал свои матчи, а партнером Лисандро по центру обороны был бы уверенный в себе центрбек, который доминировал бы в воздухе. Но с кризисным, медленным и хаотичным Магуайром, Мартинес становится легкой мишенью для соперников. Особенно это было ощутимо в игре с “Брентфордом”, который играет быстро, агрессивно и вертикально. Тен Хаг должен был это предвидеть.

Должен бы он понимать и что Кристиан Эриксен не сможет вдруг успешно сыграть ложную девятку в первом туре, а потом разыгрывающего плеймейкера во втором. Когда футболист играет не на своей позиции, вокруг него должны быть созданы соответствующие условия, чтобы тактическая задумка сработала. Но если ставишь Эриксена в глубине, а рядом с ним играет Фред, можно ожидать, что датчанин будет уязвим. Что в итоге и произошло.

У тен Хага есть свое видение футбола, и когда боссы МЮ его приглашали, они понимали, во что он собирается играть. Но разве можно построить что-то стоящее из этой группы футболистов? Это уже претензия к владельцам – этот состав был собран очень плохо, без какого-то долгосрочного видения и просто понимания футбола. Возможно, слепить что-то целостное из этого не смог бы ни один тренер мира.

Провальная трансферная политика

“Вам не нужны очки, чтобы увидеть и проанализировать проблемы “Манчестер Юнайтед”. Недостаточно сделать какие-то косметические поправки. Если говорить медицинскими терминами, нужна операция на открытом сердце”.

Эксперимент с назначением Ральфа Рангника и.о. главного тренера не сработал, но немецкий специалист понимал, что не так с МЮ и он пригодился бы клубу в качестве консультанта. Но тен Хаг решил, что советы Рангника ему не нужны.

О назначении Эрика тен Хага было объявлено в конце апреля и три приоритетные позиции для усиления состава были известны давно – это центральный полузащитник, правый фулбек и нападающий. Но по состоянию на 16 августа МЮ купил трех футболистов на другие позиции – центрбек, левый защитник и атакующий хавбек.

Годами МЮ вел беспорядочную кадровую политику, выполняя сиюминутные желания тренеров или делая панические трансферы в последние минуты, подписывая увядающих футбольных звезд на большие зарплаты.

Появление тен Хага ничего не изменило. МЮ подписал или собирается подписывать футболистов из чемпионата Нидерландов или бывших клубов тен Хага. Нужно ли соглашаться на все желания тренера? С одной стороны, он понимает какие футболисты ему нужны для реализации своего видения. С другой стороны, клуб должен мыслить шире – понадобится ли этот футболист следующему тренеру? Можно ли будет его продать? Не нарушит ли его высокая зарплата гармонию в раздевалке? Сойдется ли он характером с одноклубниками? И так далее. Но желания тренеров МЮ выполняются без тщательного спортивного анализа. Для того, чтобы трансфер сработал, должно сойтись очень много факторов. Это большой риск отдавать всю ответственность решения одному тренеру. Известно, что Юрген Клопп в свое время хотел подписать в “Ливерпуль” Юлиана Брандта из “Байера”, но спортивный директор Майкл Эдвардс убедил его выбрать другой вариант – за 42 млн евро в “Роме” был подписан Мо Салах, и многие в Англии в то время были убеждены, что “Ливерпуль” переплатил за египтянина.

“Юнайтед” застрял на трансфере Френки Де Йонга с июля. Да, де Йонг уникальный по своим параметрам футболист, но почему не были приготовлены альтернативы? Неужели тен Хаг настолько упрям в своем желании получить именно этого футболиста? Чем занимаются футбольный директор Джон Мерто, технический директор Даррен Флетчер, глава скаутинга Стив Браун? Как так получается, что усилить полузащиту МЮ собирается трансфером Рабьо? “Юнайтед” нужен хавбек совсем другого плана. Как возникают варианты с Арнаутовичем, Икарди, Куньей? Нормальные клубы так не работают.

Страх радикальных решений

Едва ли не первым решением Пепа Гвардиолы в “Манчестер Сити” было расставание с основным кипером “горожан” Джо Хартом. Гвардиола не церемонился, он знал, что Харт не подходит его футболу. Похожее, но не сразу, решение принял и Микель Артета в “Арсенале”, заменив Бернда Лено Аароном Рэмсдейлом.

Давид Де Хеа прекрасный шот-стоппер, и когда команда сидит глубоко и просто отбивается, лучшего кипера найти сложно. Но для позиционного футбола испанский кипер не годится. Игра в пас и выход с ворот это не лучшие его качества. Тен Хагу нужен другой кипер для его футбола, но нидерландец предпочел оставить в воротах Де Хеа.

Также давно назрел вопрос и со сменой капитана команды. Ряд игроков МЮ не понимают, почему эту роль до сих исполняет Харри Магуайр и почему его место в старте не поддается сомнению. Основной центрбек сборной Англии уже больше года явно находится не в форме и отправив бы Магуайра в запас, тен Хаг показал бы некоторую форму решительности и авторитета. Но он этого не сделал.

Очень легко тен Хаг смирился и с выходками Роналду. Португалец требовал трансфера, потом называл свое возвращение в команду “королевским”, и несмотря на свой бойкот предсезонного тура, он провел почти полный тайм первого тура и вышел в старте во втором.

Возможно для “Юнайтед” было бы лучше, если бы все футболисты так бы ненавидели проигрывать и были бы уверены в себе, как Роналду. Но присутствие Роналду в команде не способствует хорошей атмосфере, а скорее наоборот.

Не будем забывать как Роналду появился в “Манчестер Юнайтед”. Сульшер не просил о его трансфере, это было коммерческое, а не спортивное решение. Да, португалец стал лучшим бомбардиром команды, но “Юнайтед” провел свой худший сезон за 30 лет. Расставание с Роналду было бы выгодно и клубу, и тен Хагу, и самому футболисту, но две первые стороны не готовы были пойти на этот шаг.

Никто не знает, что делать дальше

“Когда в 1992 году “Манчестер Юнайтед” начал сезон с двух подряд поражений в его составе были такие футболисты как Стив Брюс, Гари Паллистер, Брайан Робсон, Марк Хьюз, Петер Шмейхель, это были настоящие футболисты, которых выводила из себя каждая неудача. Теперь же “Юнайтед” наполнен размазнями”, – пишет в The Telegraph обозреватель Джим Уайт, добавляя, что игра с “Брентфордом” была худшая в исполнении “Манчестер Юнайтед” за 50 лет его наблюдений. Гари Невилл говорит, что следит за МЮ 42 года и никогда не видел в исполнение команды ничего хуже первого тайма на “Брентфорд Коммьюнити Стэдиум”.

Сложно не заметить, что ряд футболистов МЮ имеют проблемы с уверенностью в себе, что это прямым образом влияет на качество игры “Юнайтед”. Ральф Рангник пытался решить эту проблему, пригласив в свой штат спортивного психолога. Заметного результата не было.

“Они нуждаются в помощи. “Юнайтед” будет продолжать пробивать дно. Все это очень очень плохо”, – не успокаивался Невилл.

Когда у Де Хеа спросили, сможет ли МЮ прийти в себя и улучшить свою форму, вратарь “Манчестер Юнайтед” честно ответил, что не знает.

За исключением двух сезонов в резервной команде “Баварии”, 52-летний тен Хаг никогда не работал за пределами Эредивизи. Сейчас он столкнулся с крупнейшим вызовом в своей карьере. Нидерландцу нужно быстро учиться и адаптироваться к новому чемпионату, он должен вернуть команде уверенность в себе, он должен решить многочисленные игровые проблемы и все это ему придется делать практически единолично, поскольку в команде нет лидеров, которые могли бы встряхнуть коллектив, нет человека со спортивным авторитетом и в управляющих структурах МЮ.

В следующем туре “Манчестер Юнайтед” играет с “Ливерпулем”, злым и нацеленным на победу после двух подряд ничьих. В прошлом сезоне МЮ проиграл “красным” оба матча в чемпионате с общим счетом 9:0.

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