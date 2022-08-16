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СМИ: Тоттенхэм ведет переговоры о трансфере Малиновского

Англия
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Вот это уже более интересный вариант

СМИ: Тоттенхэм ведет переговоры о трансфере Малиновского

Фото: facebook.com/atalantabc

UA-Футбол
Новина українською

Английский гранд хочет подписать Руслана Малиновского. Об этом передает TuttoAtalanta.

По данным источника, "Тоттенхэм" опережает конкурентов в борьбе за украинца. Однако между "шпорами" и "Аталантой" есть одно расхождение - англичане предлагают аренду с правом выкупа, в то время как итальянцы настаивают на продаже.

У Малиновского уже через год истекает контракт и он дал предварительное согласие на переход в "Тоттенхэм". "Аталанта" готова расстаться с украинцем, дабы не терять его бесплатно.

Руслан провел шесть минут в игре первого тура Серии А, отдав при этом голевую передачу.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский Тоттенхэм (Лондон)
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