Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Тоттенхэм ведет переговоры о трансфере Малиновского
Вот это уже более интересный вариант
Фото: facebook.com/atalantabc
Английский гранд хочет подписать Руслана Малиновского. Об этом передает TuttoAtalanta.
По данным источника, "Тоттенхэм" опережает конкурентов в борьбе за украинца. Однако между "шпорами" и "Аталантой" есть одно расхождение - англичане предлагают аренду с правом выкупа, в то время как итальянцы настаивают на продаже.
ESCLUSIVA TA - Il Tottenham pronto a chiudere Malinovskyi, ma l’Atalanta tratta ad una condizione https://t.co/ksDM2f5Nss - https://t.co/dGa4Nc0cIU pic.twitter.com/ad02bVQQCI— TuttoAtalanta.com (@tuttoatalanta) August 16, 2022
У Малиновского уже через год истекает контракт и он дал предварительное согласие на переход в "Тоттенхэм". "Аталанта" готова расстаться с украинцем, дабы не терять его бесплатно.
Руслан провел шесть минут в игре первого тура Серии А, отдав при этом голевую передачу.
Популярное сейчас
- Динамо и Днепр-1 в еврокубках, наши в АПЛ, испытание Барсы. Расписание футбола на 15-21 августа
- Усик - Джошуа: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Бущан, Цыганков, Довбик и еще 7 игроков, которым нужно уже ехать в зарубежный чемпионат
- 14-я зарплата в команде. Стало известно, сколько зарабатывает Виталий Миколенко в Эвертоне
- Виталий Кличко разводится со своей женой после 26 лет брака
- Красавица дня. Как жена Роберта Левандовски болела за мужа на игре против Райо. ФОТО
Новости по теме
- 16:05 Зарубежные Футбольный десерт. Какие интриги остались в чемпионатах “большой пятерки”
- 19:47 Зарубежные Роналду шумит, Коваленко принимают в Бергамо, Моуриньо рискует работой. Аудиомнение #67
- 06:30 Зарубежные Мозги Роналду для Лукаку, реинкарнация Коваленко в Бергамо и молитвы Клоппа. Аудиомнение #66