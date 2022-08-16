СМИ: Тоттенхэм ведет переговоры о трансфере Малиновского

Английский гранд хочет подписать Руслана Малиновского. Об этом передает TuttoAtalanta.

По данным источника, "Тоттенхэм" опережает конкурентов в борьбе за украинца. Однако между "шпорами" и "Аталантой" есть одно расхождение - англичане предлагают аренду с правом выкупа, в то время как итальянцы настаивают на продаже.

ESCLUSIVA TA - Il Tottenham pronto a chiudere Malinovskyi, ma l’Atalanta tratta ad una condizione https://t.co/ksDM2f5Nss - https://t.co/dGa4Nc0cIU pic.twitter.com/ad02bVQQCI — TuttoAtalanta.com (@tuttoatalanta) August 16, 2022

У Малиновского уже через год истекает контракт и он дал предварительное согласие на переход в "Тоттенхэм". "Аталанта" готова расстаться с украинцем, дабы не терять его бесплатно.

Руслан провел шесть минут в игре первого тура Серии А, отдав при этом голевую передачу.