Уже 11-й португалец в команде. Клуб АПЛ купил хавбека Спортинга за 45 млн

"Вулверхэмптон" объявил о переходе из "Спортинга" центрального полузащитника Матеуса Нуньеса. По информации transfermarkt, 23-летний хавбек обошелся английскому клубу в 45 млн. евро. Контракт подписан на пять лет.

Матеус Нуньес является воспитанником лиссабонского клуба. Успел отыграть за львов 101 матч, в которых забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Интересно, что с командой и болельщиками он попрощался эффектным забитым голом в матче Чемпионата Португалии, видео здесь >>>.

Также на его счету восемь матчей за сборную Португалии и один забитый мяч.

Интересно, что теперь в составе "Вулверхэмптона" уже 11 футболистов с португальским паспортом. Впрочем, не исключено, что Нуньес станет заменой Рубену Невешу, которого сватают в "Манчестер Юнайтед".