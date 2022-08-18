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Уже 11-й португалец в команде. Клуб АПЛ купил хавбека Спортинга за 45 млн

Англия
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Еще одна португальская звезда будет играть в Англии

Уже 11-й португалец в команде. Клуб АПЛ купил хавбека Спортинга за 45 млн

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вулверхэмптон" объявил о переходе из "Спортинга" центрального полузащитника Матеуса Нуньеса. По информации transfermarkt, 23-летний хавбек обошелся английскому клубу в 45 млн. евро. Контракт подписан на пять лет.

Матеус Нуньес является воспитанником лиссабонского клуба. Успел отыграть за львов 101 матч, в которых забил восемь голов и отдал девять результативных передач. Интересно, что с командой и болельщиками он попрощался эффектным забитым голом в матче Чемпионата Португалии, видео здесь >>>.

Также на его счету восемь матчей за сборную Португалии и один забитый мяч.

Интересно, что теперь в составе "Вулверхэмптона" уже 11 футболистов с португальским паспортом. Впрочем, не исключено, что Нуньес станет заменой Рубену Невешу, которого сватают в "Манчестер Юнайтед".

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Вулверхэмптон
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