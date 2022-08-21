  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вест Хэм - Брайтон 0:2. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вест Хэм - Брайтон 0:2. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

"Молотобойцы" последние в АПЛ

Вест Хэм - Брайтон 0:2. Обзор матча и видео голов

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В матче 3-го тура чемпионата Англии лондонский "Вест Хэм" дома проиграл "Брайтону". По голу пришлось на каждый тайм. После этого поединка "молотобойцы" имеют в своем активе три поражения, и занимают последнее место в турнирной таблице. В свою очередь у "Брайтона" семь баллов и 5-я позиция.

Лондон, “Лондон Стэдиум”

“Вест Хэм” – “Брайтон” 0:2

Голы: Мак Аллистер 22 (пен.), Троссард 66

“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал (Джонсон 75), Зума, Керер, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Форнальс (Скамакка 62), Бенрахма (Лансини 75) – Антонио (Корне 74)

“Брайтон”: Санчес – Уэбстер, Данк, Велтман – Троссард, Кайседо, Мак Аллистер, Марч – Лаллана (Эступиньян 63), Гросс – Уэлбек

Предупреждения: Керер 20, Крессуэлл 71

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брайтон энд Хоув Альбион Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде