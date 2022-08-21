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Вест Хэм - Брайтон 0:2. Обзор матча и видео голов
"Молотобойцы" последние в АПЛ
Faisal HQ / Автор неизвестен
В матче 3-го тура чемпионата Англии лондонский "Вест Хэм" дома проиграл "Брайтону". По голу пришлось на каждый тайм. После этого поединка "молотобойцы" имеют в своем активе три поражения, и занимают последнее место в турнирной таблице. В свою очередь у "Брайтона" семь баллов и 5-я позиция.
Лондон, “Лондон Стэдиум”
Голы: Мак Аллистер 22 (пен.), Троссард 66
“Вест Хэм”: Фабианский – Цоуфал (Джонсон 75), Зума, Керер, Крессуэлл – Соучек, Райс – Боуэн, Форнальс (Скамакка 62), Бенрахма (Лансини 75) – Антонио (Корне 74)
“Брайтон”: Санчес – Уэбстер, Данк, Велтман – Троссард, Кайседо, Мак Аллистер, Марч – Лаллана (Эступиньян 63), Гросс – Уэлбек
Предупреждения: Керер 20, Крессуэлл 71
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