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"Челси" и Баркли расторгли контракт по обоюдному согласию

Англия
(1 голосов)

+1 свободный агент

"Челси" и Баркли расторгли контракт по обоюдному согласию

Фото: twitter.com/ChelseaFC

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Полузащитник Росс Баркли покинул "Челси", сообщает официальный сайт клуба. 28-летний англичанин стал свободным агентом после расторжения контракта с лондонским клубом по обоюдному согласию сторон.

Баркли перешел в "Челси" из "Эвертона" в январе 2018-го года за 15 миллионов фунтов.

Всего англичанин сыграл 100 матчей за "синих", забил 12 голов и отдал 11 голевых передач.

В прошлом сезоне Баркли провел за "Челси" 14 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 12 миллионов евро.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон) Росс Баркли
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Источник:
chelseafc.com

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