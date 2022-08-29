"Челси" и Баркли расторгли контракт по обоюдному согласию

Полузащитник Росс Баркли покинул "Челси", сообщает официальный сайт клуба. 28-летний англичанин стал свободным агентом после расторжения контракта с лондонским клубом по обоюдному согласию сторон.

Баркли перешел в "Челси" из "Эвертона" в январе 2018-го года за 15 миллионов фунтов.

Всего англичанин сыграл 100 матчей за "синих", забил 12 голов и отдал 11 голевых передач.

В прошлом сезоне Баркли провел за "Челси" 14 матчей во всех турнирах и забил 1 мяч. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 12 миллионов евро.