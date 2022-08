АПЛ. Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0. Один инопланетянин и все остальные

После полуофициального матча за Суперкубок Англии (Коммьюнити Шилд) многие смеялись над промахом Эрлинга Холанда и в целом его невыразительной игрой, но еще до конца лета норвежец показал, кем он является на самом деле.

Холанд – футболист неземного таланта. Система игры Гвардиолы в “Сити” одна из самых сложных для адаптации новых футболистов, но Холанду много времени не понадобится. И зачем. Сам Гвардиола говорит, что от норвежца требуются только забитые голы. Все остальное сделают за него партнеры по команде.

И Холанд забивает. Девять голов в пяти турах. Столько же в АПЛ забил Андрей Шевченко за всю свою карьеру в “Челси”. Сегодня Холанд забил первый гол в матче своим первым касанием. Второй гол – третьим. Всего 22-летний бомбардир 16 раз коснулся мяча, отдал шесть точных передач, выиграл два единоборства, и один раз нарушил правила. Но главное – он выполнил четыре удара, три из них привели к голам.

