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АПЛ. Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0. Один инопланетянин и все остальные

Англия
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Хет-трик Холанда в разгромной победе Сити 

АПЛ. Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0. Один инопланетянин и все остальные

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

После полуофициального матча за Суперкубок Англии (Коммьюнити Шилд) многие смеялись над промахом Эрлинга Холанда и в целом его невыразительной игрой, но еще до конца лета норвежец показал, кем он является на самом деле.

Холанд – футболист неземного таланта. Система игры Гвардиолы в “Сити” одна из самых сложных для адаптации новых футболистов, но Холанду много времени не понадобится. И зачем. Сам Гвардиола говорит, что от норвежца требуются только забитые голы. Все остальное сделают за него партнеры по команде.

И Холанд забивает. Девять голов в пяти турах. Столько же в АПЛ забил Андрей Шевченко за всю свою карьеру в “Челси”. Сегодня Холанд забил первый гол в матче своим первым касанием. Второй гол – третьим. Всего 22-летний бомбардир 16 раз коснулся мяча, отдал шесть точных передач, выиграл два единоборства, и один раз нарушил правила. Но главное – он выполнил четыре удара, три из них привели к голам.

Первый мяч был забит после углового. “Сити” разыграл мяч (Гюндоган на Фодена), пас на угол вратарской, Холанд опередил защитника и пробил в ближний угол. Во втором мяче Холанд не по жадничал и изначально хотел дать результативный пас на Фодена, но на воспитанника “Сити” налетело два футболиста “Фореста”, мяч опять вернулся к Холанду и ему ничего не оставалось, как поразить ворота.

И наконец после еще одного стандарта Канселу загрузил мяч в штрафную “Фореста”, наполненную игроками “Сити”, Фоден головой принял на дальней штанге, сбросил на ближнюю, а там Стоунз головой отправил мяч в центр головой Холанду, и норвежец тоже пробил головой. Сопротивляешься или нет – все равно пропускаешь. Всего пять матчей понадобилось Холанду, чтобы сделать два хет-трика в АПЛ. Второму в списке Демба Ба понадобилось на это 21 игра.

“Форест” старался все, что мог, и даже создал два полуголевых момента, но игроки команды Стива Купера были обречены на роль статистов.

Разгром продолжился после перерыва. Суперудар получился у Канселу, а затем дубль оформил аргентинец Хулиан Альварес, начавший матч в старте.

И это были хорошие голы. Сначала 22-летний аргентинец воспользовался пасом Мареза и пробил без шансов для Хендерсона, а затем среагировал на отскок, оказавшись в нужном месте в нужное время. Атака “Сити” выглядит молодо, ярко, многообещающе.

6:0 – “Манчестер Сити” не оставляет новичку лиги никаких шансов, и продолжает погоню за “Арсеналом”, который пока еще не потерял ни одного очка.

Чемпионат Англии, пятый тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Ноттингем Форест” 6:0

Голы: Холанд 12, Холанд 23, Холанд 38, Канселу 50, Альварес 65, Альварес 87

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Стоунз (Льюис 75), Диаш, Канселу (Гомес 68) – Силва, Родри (Марез 55), Гюндоган – Альварес, Холанд (Де Брюйне 69), Фоден (Палмер 55)

“Ноттингем Форест”: Хендерсон – Лоди (Тоффоло 69), Маккенна, Куяте (Бьянконе 79), Уоррэлл, Уильямс – О’Брайен, Фройлер, Йейтс (Колбек 69) – Гиббз-Уайт (Деннис 58), Джонсон (Авонийи 58)

Предупреждение: Деннис 76

Борнмут, “Виталити Стэдиум”

“Борнмут” – “Вулверхэмптон” 0:0

“Борнмут”: Нету – Смит, Мифем, Келли, Земура (Фредерикс 69) – Таверьне, Лерма, Кук, Кристи (Энтони 86) – Биллинг (Мур 77), Соланке

“Вулверхэмптон”: Са – Хонни, Килман, Коллинз, Семеду (Аит-Нури 60) – Моутинью, Невеш, Нуньес (Поденсе 75) – Нету, Хименес, Гедеш (Траоре 75)

Предупреждения: Нету 67, Мифем 90 – Невеш 90

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В статье: Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Ноттингем Форрест АПЛ Манчестер Сити Борнмут (Англия) Ноттингем Форест (Ноттингем) Эрлинг Холанд Хулиан Альварес
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