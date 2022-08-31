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АПЛ. Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0. Один инопланетянин и все остальные
Хет-трик Холанда в разгромной победе Сити
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После полуофициального матча за Суперкубок Англии (Коммьюнити Шилд) многие смеялись над промахом Эрлинга Холанда и в целом его невыразительной игрой, но еще до конца лета норвежец показал, кем он является на самом деле.
Холанд – футболист неземного таланта. Система игры Гвардиолы в “Сити” одна из самых сложных для адаптации новых футболистов, но Холанду много времени не понадобится. И зачем. Сам Гвардиола говорит, что от норвежца требуются только забитые голы. Все остальное сделают за него партнеры по команде.
И Холанд забивает. Девять голов в пяти турах. Столько же в АПЛ забил Андрей Шевченко за всю свою карьеру в “Челси”. Сегодня Холанд забил первый гол в матче своим первым касанием. Второй гол – третьим. Всего 22-летний бомбардир 16 раз коснулся мяча, отдал шесть точных передач, выиграл два единоборства, и один раз нарушил правила. Но главное – он выполнил четыре удара, три из них привели к голам.
Erling Haaland is taking the #PL by storm! ⚡️— Premier League (@premierleague) August 31, 2022
Nine goals (so far!) in his first five matches, including two hat-tricks!@ErlingHaaland | @ManCity | #MCINFO pic.twitter.com/fU4cieuGU2
Первый мяч был забит после углового. “Сити” разыграл мяч (Гюндоган на Фодена), пас на угол вратарской, Холанд опередил защитника и пробил в ближний угол. Во втором мяче Холанд не по жадничал и изначально хотел дать результативный пас на Фодена, но на воспитанника “Сити” налетело два футболиста “Фореста”, мяч опять вернулся к Холанду и ему ничего не оставалось, как поразить ворота.
И наконец после еще одного стандарта Канселу загрузил мяч в штрафную “Фореста”, наполненную игроками “Сити”, Фоден головой принял на дальней штанге, сбросил на ближнюю, а там Стоунз головой отправил мяч в центр головой Холанду, и норвежец тоже пробил головой. Сопротивляешься или нет – все равно пропускаешь. Всего пять матчей понадобилось Холанду, чтобы сделать два хет-трика в АПЛ. Второму в списке Демба Ба понадобилось на это 21 игра.
????Fewest games to score 2 Premier League hat-tricks— Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) August 31, 2022
5⃣ ERLING HAALAND
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2⃣1⃣ Demba Ba
2⃣5⃣ Tony Yeboah
2⃣5⃣ Fernando Torres
2⃣6⃣ Fabrizio Ravanelli pic.twitter.com/BQPpdsqZcK
“Форест” старался все, что мог, и даже создал два полуголевых момента, но игроки команды Стива Купера были обречены на роль статистов.
Разгром продолжился после перерыва. Суперудар получился у Канселу, а затем дубль оформил аргентинец Хулиан Альварес, начавший матч в старте.
И это были хорошие голы. Сначала 22-летний аргентинец воспользовался пасом Мареза и пробил без шансов для Хендерсона, а затем среагировал на отскок, оказавшись в нужном месте в нужное время. Атака “Сити” выглядит молодо, ярко, многообещающе.
6:0 – “Манчестер Сити” не оставляет новичку лиги никаких шансов, и продолжает погоню за “Арсеналом”, который пока еще не потерял ни одного очка.
Oh, what a night! ✨— Manchester City (@ManCity) August 31, 2022
???? 6-0 ???? #ManCity pic.twitter.com/0M1MFnPoDC
Чемпионат Англии, пятый тур. Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” – “Ноттингем Форест” 6:0
Голы: Холанд 12, Холанд 23, Холанд 38, Канселу 50, Альварес 65, Альварес 87
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Уокер, Стоунз (Льюис 75), Диаш, Канселу (Гомес 68) – Силва, Родри (Марез 55), Гюндоган – Альварес, Холанд (Де Брюйне 69), Фоден (Палмер 55)
“Ноттингем Форест”: Хендерсон – Лоди (Тоффоло 69), Маккенна, Куяте (Бьянконе 79), Уоррэлл, Уильямс – О’Брайен, Фройлер, Йейтс (Колбек 69) – Гиббз-Уайт (Деннис 58), Джонсон (Авонийи 58)
Предупреждение: Деннис 76
Борнмут, “Виталити Стэдиум”
“Борнмут” – “Вулверхэмптон” 0:0
“Борнмут”: Нету – Смит, Мифем, Келли, Земура (Фредерикс 69) – Таверьне, Лерма, Кук, Кристи (Энтони 86) – Биллинг (Мур 77), Соланке
“Вулверхэмптон”: Са – Хонни, Килман, Коллинз, Семеду (Аит-Нури 60) – Моутинью, Невеш, Нуньес (Поденсе 75) – Нету, Хименес, Гедеш (Траоре 75)
Предупреждения: Нету 67, Мифем 90 – Невеш 90
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