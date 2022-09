АПЛ. Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1. Иногда гол Холанда не гарантирует победу

“Я проснулся утром с хорошим предчувствием. Я знал, что день будет хорошим для нас. Не знаю, откуда взялось это чувство. Может положительным впечатлением от наших тренировок, где мы помогали друг другу и тяжело работали”, – говорит Леон Бэйли.

Гол ямайца на 74-й минуте стал спасительным для его команды в матче с “Манчестер Сити”, и возможно позволит клубу и Стивену Джеррарду сделать перезагрузку после серии неудач. Это ничья сродни победе для “Астон Виллы”, для “Сити” это был матч, в котором нужно было обязательно брать три очка, не больше и не меньше.

“Манчестер Сити” сделал достаточно для победы. Достаточно посмотреть на показатель xG – команда Гвардиолы на два гола, “Астон Вилла” – на 0.3.

В первом тайме мог забивать Де Брюйне, но его удар приняла штанга. Один раз хорошо открылся между линиями Гюндоган, но не смог переиграть Мартинеса. Был и удар Холанда.

“Астон Вилла” смогла ответить контратакой после потери мяча “Сити” на чужой половине и ударом Уоткинса рядом со штангой. Этот был единственный удар “Виллы” за тайм. “Сити” контролировал игру, болельщикам “горожан” просто нужно была запастись терпением. Хозяева как могли старались влиять на темп и ритм игры “Сити”, не давать команде Гвардиолы входить во вкус своих атак.

Но казалось, что гол в ворота дело времени. Так и получилось. Это был прекрасный гол. Силва занял широкую позицию на фланге и получил мяч от Брюйне, затем сделал скрещивание с бельгийцем, оставив ему мяч, идеальная подача Холанду на дальнюю штангу и десятый гол норвежца в шести турах.

Most goals in first 6 @premierleague appearances



10 @ErlingHaaland

10 Micky Quinn

8 Sergio Aguero

8 Diego Costa

7 Jurgen Klinsmann pic.twitter.com/eYHnjEarVL