АПЛ. Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1. Иногда гол Холанда не гарантирует победу

“Я проснулся утром с хорошим предчувствием. Я знал, что день будет хорошим для нас. Не знаю, откуда взялось это чувство. Может положительным впечатлением от наших тренировок, где мы помогали друг другу и тяжело работали”, – говорит Леон Бэйли.

Гол ямайца на 74-й минуте стал спасительным для его команды в матче с “Манчестер Сити”, и возможно позволит клубу и Стивену Джеррарду сделать перезагрузку после серии неудач. Это ничья сродни победе для “Астон Виллы”, для “Сити” это был матч, в котором нужно было обязательно брать три очка, не больше и не меньше.

“Манчестер Сити” сделал достаточно для победы. Достаточно посмотреть на показатель xG – команда Гвардиолы на два гола, “Астон Вилла” – на 0.3.

В первом тайме мог забивать Де Брюйне, но его удар приняла штанга. Один раз хорошо открылся между линиями Гюндоган, но не смог переиграть Мартинеса. Был и удар Холанда.

“Астон Вилла” смогла ответить контратакой после потери мяча “Сити” на чужой половине и ударом Уоткинса рядом со штангой. Этот был единственный удар “Виллы” за тайм. “Сити” контролировал игру, болельщикам “горожан” просто нужно была запастись терпением. Хозяева как могли старались влиять на темп и ритм игры “Сити”, не давать команде Гвардиолы входить во вкус своих атак.

Но казалось, что гол в ворота дело времени. Так и получилось. Это был прекрасный гол. Силва занял широкую позицию на фланге и получил мяч от Брюйне, затем сделал скрещивание с бельгийцем, оставив ему мяч, идеальная подача Холанду на дальнюю штангу и десятый гол норвежца в шести турах.

Most goals in first 6 @premierleague appearances



10 @ErlingHaaland

10 Micky Quinn

8 Sergio Aguero

8 Diego Costa

7 Jurgen Klinsmann pic.twitter.com/eYHnjEarVL — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) September 3, 2022

“Сити” должен был развивать свое преимущество. Был полумомент у Холанда, но по-настоящему хорошие шансы дважды не реализовал Де Брюйне.

А затем случилось нечто совсем неожиданное – “Вилла” забила в гол в ответ. Просто из ничего. “Сити” не смог нормально вывести мяч из своей половины поля, Родри ошибся в передаче, Рэмзи сделал проход и катнул мяч под удар Бэйли – точный удар в одно касание, и Эдерсон не у дел.

И “Вилла” даже могла выиграть этот матч! Очень странное решение приняли рефери, оборвав атаку хозяев свистком до ее завершения. Коутиньо забил гол ударом с 20 метров, но до этого якобы был в офсайде. Вопиющая ошибка.

Но и 1:1 – очень хороший результат для Стивена Джеррарда. “Вилла” сегодня играла за своего тренера, никто и не думает плавить именитого специалиста. Впереди матчи с “Лестером”, “Саутгемптон” и “Лидсом” – можно брать очки. “Сити” не воспользовался шансом увеличить отрыв от “Ливерпуля”, но даже самые величайшие команды выигрывают не всегда.

Чемпионат Англии, шестой тур. Бирмингем, “Вилла Парк”

“Астон Вилла” – “Манчестер Сити” 1:1

Голы: Бэйли 74 – Холанд 40

“Астон Вилла”: Мартинес – Кэш (Янг 27), Конса, Мингз, Динь – Дуглас Луис, Камара, Макгинн (Коутиньо 65) – Бэйли (Буэндиа 90+1), Рэмзи – Уоткнис

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Диаш, Стоунз, Уокер (Аке 80) – Гюндоган, Родри, Де Брюйне – Фоден, Холанд, Силва (Марез 73)

Предупреждения: Кэш 26, Динь 71