Тен Хаг: Мы благодарны Фергюсону, но пришло время строить новое будущее

Тренер "Ман Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал об отношениях с бывшим тренером клуба Алексом Фергюсоном:

– Я общаюсь с ним и его советниками. Мы рады этому, мы чувствуем благодарность. Но пришло время строить новое будущее. Это очевидно.

– Вы получили удовольствие от первых 100 дней в "Манчестер Юнайтед"? Вы об этом мечтали?

– Я не мечтатель. Я ближе к реальному миру. Я знал, что эта работа станет большим вызовом и потребует упорного труда. Я был так занят, что даже не заметил, как прошли эти 100 дней, но это хороший знак.

Сейчас я занимаюсь футбольными процессами. Мне нравится тренировать и работать за пределами поля. Я действительно получаю удовольствие, это воодушевляет и мотивирует меня. Здорово, что я получил такой опыт, – сказал Тен Хаг.