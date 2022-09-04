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Тен Хаг: Мы благодарны Фергюсону, но пришло время строить новое будущее

Англия
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(1 голосов)

Коуч не нуждается в советах со стороны

Тен Хаг: Мы благодарны Фергюсону, но пришло время строить новое будущее

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Тренер "Ман Юнайтед" Эрик тен Хаг рассказал об отношениях с бывшим тренером клуба Алексом Фергюсоном:

– Я общаюсь с ним и его советниками. Мы рады этому, мы чувствуем благодарность. Но пришло время строить новое будущее. Это очевидно.

– Вы получили удовольствие от первых 100 дней в "Манчестер Юнайтед"? Вы об этом мечтали?

– Я не мечтатель. Я ближе к реальному миру. Я знал, что эта работа станет большим вызовом и потребует упорного труда. Я был так занят, что даже не заметил, как прошли эти 100 дней, но это хороший знак.

Сейчас я занимаюсь футбольными процессами. Мне нравится тренировать и работать за пределами поля. Я действительно получаю удовольствие, это воодушевляет и мотивирует меня. Здорово, что я получил такой опыт, – сказал Тен Хаг.

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В статье: Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
04.09.2022 в 13:07
Тен хаг...много балаболиш...больше дел давай..пока одни разговоры
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