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Зинченко в основе Арсенала на поединок против МЮ
Вернулся после травмы
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, в рамках 6-го тура АПЛ, лондонский "Арсенал" на выезде сыграет против "Манчестер Юнайтед". Начало встречи – 18:30.
Главный тренер "канониров" Микель Артета выставил в стартовом составе своей команды на эту игру Александра Зинченко. Напомним, ранее украинец получил повреждение колена.
В текущем сезоне чемпионата Англии 25-летний украинец принял участие в 3 матчах (все матчи начинал в основне - 250 минут на поле) и оформил одну голевую передачу.
Испанский наставник выбрал такой состав на эту игру: Ремсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Самби Локонга, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Жезус.
Introducing our starting XI…— Arsenal (@Arsenal) September 4, 2022
???????????????????????????? @AaronRamsdale98 starts
???????? Zinchenko returns from injury
???????? @GabiMartinelli in attack
???? #MUNARS pic.twitter.com/bCZJBxJciG
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