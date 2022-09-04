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Зинченко в основе Арсенала на поединок против МЮ

Англия
Обновлено
(2 голосов)

Вернулся после травмы

Зинченко в основе Арсенала на поединок против МЮ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, в рамках 6-го тура АПЛ, лондонский "Арсенал" на выезде сыграет против "Манчестер Юнайтед". Начало встречи – 18:30.

Главный тренер "канониров" Микель Артета выставил в стартовом составе своей команды на эту игру Александра Зинченко. Напомним, ранее украинец получил повреждение колена.

В текущем сезоне чемпионата Англии 25-летний украинец принял участие в 3 матчах (все матчи начинал в основне - 250 минут на поле) и оформил одну голевую передачу.

Испанский наставник выбрал такой состав на эту игру: Ремсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Самби Локонга, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Жезус.

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В статье: Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Александр Зинченко
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Комментарии (2)
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Ураган (Запорожье)
04.09.2022 в 17:55
Де спостерігати?
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Siren05 (Мариуполь)
04.09.2022 в 18:02
Сетанта спорт
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