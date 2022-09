Зинченко в основе Арсенала на поединок против МЮ

Сегодня, в рамках 6-го тура АПЛ, лондонский "Арсенал" на выезде сыграет против "Манчестер Юнайтед". Начало встречи – 18:30.

Главный тренер "канониров" Микель Артета выставил в стартовом составе своей команды на эту игру Александра Зинченко. Напомним, ранее украинец получил повреждение колена.

В текущем сезоне чемпионата Англии 25-летний украинец принял участие в 3 матчах (все матчи начинал в основне - 250 минут на поле) и оформил одну голевую передачу.

Испанский наставник выбрал такой состав на эту игру: Ремсдейл, Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко, Самби Локонга, Джака, Сака, Эдегор, Мартинелли, Жезус.

Introducing our starting XI…



???????????????????????????? @AaronRamsdale98 starts

???????? Zinchenko returns from injury

???????? @GabiMartinelli in attack



???? #MUNARS pic.twitter.com/bCZJBxJciG