  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Коста подпишет контракт с Вулверхэмптоном до лета 2023-го
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Коста подпишет контракт с Вулверхэмптоном до лета 2023-го

Англия
(1 голосов)

Медобследование во вторник

Коста подпишет контракт с Вулверхэмптоном до лета 2023-го

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вулверхэмптон" подпишет контракт с Диего Костой до июня 2023-го, сообщает Фабрицио Романо. 33-летний бразилец должен заменить травмированного Сашу Калайджича.

Сообщается, что игрок пройдет медобследование во вторник, а о самом трансфере будет объявлено в ближайшие 24/48 часов.

Напомним, что бразилец не играл в Англии с тех пор, как покинул лондонский "Челси" зимой 2018 года. В Европе же он не играл с зимы 2021 года, когда истек его контракт с мадридским "Атлетико". Последние полгода Коста был свободным агентом: зимой 2022 года закончился договор с "Атлетико Минейро".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Вулверхэмптон Диего Коста
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fabrizioromano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде