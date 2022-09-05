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Коста подпишет контракт с Вулверхэмптоном до лета 2023-го
Медобследование во вторник
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Вулверхэмптон" подпишет контракт с Диего Костой до июня 2023-го, сообщает Фабрицио Романо. 33-летний бразилец должен заменить травмированного Сашу Калайджича.
Сообщается, что игрок пройдет медобследование во вторник, а о самом трансфере будет объявлено в ближайшие 24/48 часов.
Напомним, что бразилец не играл в Англии с тех пор, как покинул лондонский "Челси" зимой 2018 года. В Европе же он не играл с зимы 2021 года, когда истек его контракт с мадридским "Атлетико". Последние полгода Коста был свободным агентом: зимой 2022 года закончился договор с "Атлетико Минейро".
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