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Диего Коста официально вернулся в чемпионат Англии
Будет защищать цвета "Вулверхэмптона"
Фото: wolves.co.uk
"Вулверхэмптон" объявил о переходе нападающего Диего Коста. 33-летний испанец бразильского происхождения заключил краткосрочный контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.
Футболист присоединился к новой команде на правах свободного агента. Последним клубом Диего был "Атлетико Минейро", за который он выступал с августа 2021-го по январь 2022-го. Ранее Диего не мог получить разрешение на работу в Великобритании, но "Вулверхэмптону" удалось решить проблему.
Напомним, что в 2014-2018 гг. Коста уже выступал в Англии. Он провел этот период в лондонском "Челси", в общей сложности сыграв в АПЛ 89 матчей, отличившись 52 голами и 18 ассистами.
Сейчас "Вулверхэмптон" находится на 14-й позиции турнирной таблицы Премьер-лиги.
It's official. ✍️ pic.twitter.com/FXcgReSlsr— Wolves (@Wolves) September 12, 2022
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