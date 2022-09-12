Диего Коста официально вернулся в чемпионат Англии

"Вулверхэмптон" объявил о переходе нападающего Диего Коста. 33-летний испанец бразильского происхождения заключил краткосрочный контракт, рассчитанный до конца текущего сезона.

Футболист присоединился к новой команде на правах свободного агента. Последним клубом Диего был "Атлетико Минейро", за который он выступал с августа 2021-го по январь 2022-го. Ранее Диего не мог получить разрешение на работу в Великобритании, но "Вулверхэмптону" удалось решить проблему.

Напомним, что в 2014-2018 гг. Коста уже выступал в Англии. Он провел этот период в лондонском "Челси", в общей сложности сыграв в АПЛ 89 матчей, отличившись 52 голами и 18 ассистами.

Сейчас "Вулверхэмптон" находится на 14-й позиции турнирной таблицы Премьер-лиги.