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Гимн Лиги чемпионов не будет играть на ближайших матчах в Великобритании
Траурные мероприятия
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Гимн Лиги чемпионов не прозвучит на матчах в Великобритании на этой неделе, сообщает журналист Daily Telegraph Бен Рамсби.
There will be no Champions League anthem played during matches played at home by British teams this week. Interestingly, it’s the same song played during a coronation.— Ben Rumsby (@ben_rumsby) September 12, 2022
"Ливерпуль" сыграет во вторник, 13 сентября, против "Аякса".
В среду, 14 сентября, "Челси" дома сыграет с "Зальцбургом", "Манчестер Сити" – с "Боруссией", а "Рейнджерс" встретится с "Наполи".
Решение не играть гимн было принято в связи со смертью королевы Елизаветы II.
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