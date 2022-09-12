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Гимн Лиги чемпионов не будет играть на ближайших матчах в Великобритании

Англия
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Гимн Лиги чемпионов не будет играть на ближайших матчах в Великобритании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Гимн Лиги чемпионов не прозвучит на матчах в Великобритании на этой неделе, сообщает журналист Daily Telegraph Бен Рамсби.

"Ливерпуль" сыграет во вторник, 13 сентября, против "Аякса".

В среду, 14 сентября, "Челси" дома сыграет с "Зальцбургом", "Манчестер Сити" – с "Боруссией", а "Рейнджерс" встретится с "Наполи".

Решение не играть гимн было принято в связи со смертью королевы Елизаветы II.

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В статье: Рейнджерс (Глазго) Лига чемпионов Челси (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Елизавета II
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