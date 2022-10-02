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АПЛ. Лидс - Астон Вилла 0:0. Больше борьбы, а не футбола
Семь желтых карточек, но ни одного гола на Элланд Роуд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Болельщики “Лидса” встретили финальный свисток радостным возгласом. Их команда почти весь второй тайм играла вдесятером и не позволила “Астон Виллы” воспользоваться большинством. Более того – на последних минутах Бамфорд и Клих едва не организовали гол в ворота Мартинеса, но Макгинн вовремя сделал блок.
“Лидс” и “Астон Вилла” с первых минут принялись не жалеть друг друга. Всего на две команды было выполнено 35 фолов, из-за этого игра часто прерывалась и не оставила по себе какого-то целостного впечатления. Желтых карточек было больше, чем опасных моментов.
В первом тайме голевых моментов практически не было, но после перерыва, получив численное преимущество, “Вилла” могла забивать трижды.
Удаление получилось очень глупым. Синистерра просто помешал выбить мяч со штрафного в центре поля и за это получил вторую желтую.
Лучший момент не реализовали Коутинью и Уоткинс. Первый пробил в штангу с лета, второй на добивании промахнулся с нескольких метров. В конце игры Уоткинс мог забивать еще раз, но его удар с острого угла парировал Мелье.
0:0 – “Лидс” и “Астон Вилла” остаются во второй половине турнирной таблицы, имея по две победы.
Despite playing nearly half of the match with ten men, Leeds see out a goalless draw ????#LEEAVL pic.twitter.com/ipr8c3fhal— Premier League (@premierleague) October 2, 2022
Чемпионат Англии, девятый тур. Лидс, “Элланд Роуд”
“Лидс” – “Астон Вилла” 0:0
“Лидс”: Мелье – Кристенсен (Эйлинг 68), Кох, Купер, Стрейк – Адамс, Рока (Фирпо 58) – Харрисон (Саммервилл 79), Ааронсон (Клих 79), Синистерра – Родриго (Бамфорд 68)
“Астон Вилла”: Мартинес – Аугустинссон (Беднарек 45+4), Мингз, Конса, Янг – Макгинн, дуглас Луис, Рэмзи (Ингз 83) – Коутинью, Уоткинс, Бэйли (Буэндиа 64)
Предупреждения: Синистерра 26, Рока 35, Родриго 39, Синистерра 49, Кох 83 – Аугустинссон 6, Бэйли 64
Удаление: Синистерра 49
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