АПЛ. Лидс - Астон Вилла 0:0. Больше борьбы, а не футбола

Болельщики “Лидса” встретили финальный свисток радостным возгласом. Их команда почти весь второй тайм играла вдесятером и не позволила “Астон Виллы” воспользоваться большинством. Более того – на последних минутах Бамфорд и Клих едва не организовали гол в ворота Мартинеса, но Макгинн вовремя сделал блок.

“Лидс” и “Астон Вилла” с первых минут принялись не жалеть друг друга. Всего на две команды было выполнено 35 фолов, из-за этого игра часто прерывалась и не оставила по себе какого-то целостного впечатления. Желтых карточек было больше, чем опасных моментов.

В первом тайме голевых моментов практически не было, но после перерыва, получив численное преимущество, “Вилла” могла забивать трижды.

Удаление получилось очень глупым. Синистерра просто помешал выбить мяч со штрафного в центре поля и за это получил вторую желтую.

Лучший момент не реализовали Коутинью и Уоткинс. Первый пробил в штангу с лета, второй на добивании промахнулся с нескольких метров. В конце игры Уоткинс мог забивать еще раз, но его удар с острого угла парировал Мелье.

0:0 – “Лидс” и “Астон Вилла” остаются во второй половине турнирной таблицы, имея по две победы.

Despite playing nearly half of the match with ten men, Leeds see out a goalless draw ????#LEEAVL pic.twitter.com/ipr8c3fhal