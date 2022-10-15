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АПЛ. Вулверхэмптон оставляет Ноттингем Форест на последнем месте

Англия
(1 голосов)

Во втором матче Борнмут и Фулхэм поделили очки

АПЛ. Вулверхэмптон оставляет Ноттингем Форест на последнем месте

Фото - twitter.com/afcbournemouth/ Автор - невідомий

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Чемпионат Англии, десятый тур

Вулверхэмптон, "Молинью"

"Вулверхэмптон" - "Ноттингем Форест" 1:0

Гол: Невеш 56 (пен.)

На 79-й минуте Джонсон не реализовал пенальти (вратарь)

"Вулверхэмптон": Са - Хонни, Килман, Гомеш, Аит-Нури (Буэно 90+2) - Невеш, Моутинью (Бубакар Траоре 82) - Адама Траоре (Семеду 85), Нуньеш (Ходж 90+2), Поденсе - Коста (Хван 82)

"Ноттингем Форест": Хендерсон - Тоффоло (Сарридж 89), Маккенна, Кук, Уильямс - Куяте (Мангаля 70), Фройлер (Авонийи 84), Йейтс - Гибзз-Уайт, Деннис (Лингард 70), Джонсон

Предупреждения: Поденсе 80, Ходж 90+8 - Деннис 16, Маккенна 67

Лондон, "Крейвен Коттедж"

"Фулхэм" - "Борнмут" 2:2

Голы: Диоп 22, Митрович 52 (пен.) - Соланке 2, Лерма 29

"Фулхэм": Лено - Бобби Рид, Диоп, Рим, Робинсон - Харрисон Рид (Кейрни 46), Палинья - Джеймс (Виллиан 46), Перейра (Винисиус 87), Кебано (Уилсон 62) - Митрович

"Борнмут": Нету - Смит, Сенеси, Мифем, Фредерикс - Тавернье (Энтони 75), Лерма, Кук, Кристи (Стейси 89) - Соланке (Мур 89), Биллинг (Земура 80)

Предупреждения: Бобби Рид 38, Рим 54

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В статье: Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Ноттингем Форест Фулхэм (Лондон) Борнмут (Англия)
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