Как живет и сколько зарабатывает Эрлинг Холанд в Манчестер Сити – Видео

Эрлинг Холанд является настоящей звездой футбола, имя которой не сходит с первых полос мировой прессы. Его безумные голы помнят и ждут их в каждом матче.

Да, норвежец уже давненько считается футболистом с мировым именем, но в этом сезоне, первом в "Манчестер Сити", Холанд будто вышел на новый уровень мастерства и популярности. Плюс он вошел в топ-10 номинантов на Золотой Мяч 2022! Чем же не повод о нем поговорить и показать как он живет и сколько зарабатывает? Смотрите видео именно об этом и узнайте новые интересности о современном герое футбола!