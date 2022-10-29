Ливерпуль – Лидс 1:2. Первое домашнее поражение мерсисайдцев в АПЛ за полтора года

Английская Премьер-лига, 14-й тур

"Этихад" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майкл Оливер

"Ливерпуль" всегда был известен своим стилем Робин-Гуда. Еще в прошлых сезонах “мерсисайдцы” стабильно набирали очки против коллективов топ-6, однако уступали командам из нижней части турнирной таблицы. В этот раз подопечные Клоппа превзошли сами себя: в прошлом туре они проиграли последней команде АПЛ, а в текущем раунде еще и предпоследний.

Подарки начались с самого старта встречи. Гомес уповал на свою интуицию (спойлер: она его подвела) и отдал передачу в направлении своих ворот. Там Алиссона не было, зато вышел прекрасный прострельный пас на Родриго. Испанцу осталось только забить в пустые. Во втором подряд матче отмечается нападающий.

???????? Ohhh Ohhh Ohhh Ohhh Ohhh Rodrigo Moreno! ???????? pic.twitter.com/pajkRd6ntl — Leeds United (@LUFC) October 29, 2022

Однако на атаку “Ливерпуля” этот гол не повлиял. Хозяева продолжили идти вперед и создали несколько отличных моментов. Сначала Фирмино проиграл ближнюю дуэль с Мелье, а затем после мощного нашествия защитники “Лидса” поймали хаос в собственной штрафной и все-таки дали забить Салаху после навеса Робертсона. Мохамед тоже, как и Родриго, отличился во втором поединке в ряд.

Дальше был рай для нейтрального болельщика: открыта атакующая игра в обе стороны. Поначалу удачливее были гости, ведь создали два момента: Ааронсон попал в перекладину, а удар Гаррисона потянул Алиссон. "Ливерпуль" ответил неиспользованным выходом один на один Нуньеса, а также прорывом Робертсона, после которого едва не случился автогол в ворота "павлинов".

Во втором тайме настоящим героем стал голкипер Иллан Мелье: он минимум шесть раз спасал свою команду от забитых голов. Лучший момент был у Нуньеса, которого французский вратарь снова тактически переиграл при выходе один на один. В общей сложности Дарвин упустил три мощных момента. Да и Фирмино и Салах после перерыва этим грешили.

Ну а что "Лидс"? А "Лидс" забил! 18-летний Ньонто вышел на замену (дебютировав в АПЛ) и на 89-й минуте разогнал голевую атаку гостей, которую завершил 20-летний Саммервилл. Интересно, что когда последний раз "Лидс" побеждал на "Энфилде" (в апреле 2001-го), то этих обоих еще не было на свете.

Да и вообще "Ливерпуль" очень редко уступает дома. В последний раз в АПЛ это случилось в апреле прошлого года – тогда победу праздновал "Фулхэм", пытавшийся покинуть зону вылета. Вот такая вот ирония.

Благодаря трем очкам "Лидс" поднялся на 15 место и теперь имеет 12 зачетных пунктов. Кстати, “павлины” победили впервые за два месяца и впервые в гостях в этом сезоне. "Ливерпуль" умеет дарить прекрасные презенты тем, кто в этом нуждается. Кроме своих фанатов (по крайней мере, сейчас). "Мерсисайдцы" теперь на девятой позиции.

Ливерпуль – Лидс 1:2

Голы: Салах 14 – Родриго 4, Саммервилл 89

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд (Милнер 79), Гомес, ван Дейк, Робертсон – Фабинью (Хендерсон 61) – Эллиот, Тьяго – Фирмино – Салах, Нуньес

Лидс: Мелье – Кристенсен, Кох, Купер, Стрейк – Адамс, Года – Гаррисон (Ньонто 72), Ааронсон, Саммервилл (Эйлинг 90+1) – Родриго (Бэмфорд 52)

Предупреждение: Саммервилл 90