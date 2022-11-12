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Клуб АПЛ может уволить второго тренера за сезон

Англия
(1 голосов)

И замену уже нашли

Клуб АПЛ может уволить второго тренера за сезон

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Аргентинский специалист Марсело Бьелса может скоро получить новое место работы в Английской Премьер-лиге. В его услугах заинтересован Борнмут, сообщает инсайдер Николо Скира.

"Бордовые" предложили наставнику контракт до конца текущего сезона с возможностью продлить соглашение еще на год. Переговоры до сих пор продолжаются.

Отметим, что Бьелса с конца минувшей зимы находится без клуба. Его уволили из "Лидса" 27 февраля после 3,5 лет во главе "павлинов".

Добавим, что "Борнмут" идет на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ, опережая зону вылета на одно очко.

Также напомним, что "бордовые" под руководством Скотта Паркера вышли из Чемпионшипа в АПЛ, но английский наставник был уволен после пяти матчей в новом сезоне. После него "Борнмут" возглавил Гарри О'Нил, который также вскоре может покинуть команду.

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В статье: Марсело Бьелса Борнмут
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Источник:
Ніколо Скіра

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Комментарии (1)
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Джим Слэйд (Харьков)
12.11.2022 в 13:08
По-моему, для команды с составом явно на вылет 17-е место - это нет так уж плохо. Кого-то из тренеров погнали явно незаслуженно
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