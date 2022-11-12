Клуб АПЛ может уволить второго тренера за сезон

Аргентинский специалист Марсело Бьелса может скоро получить новое место работы в Английской Премьер-лиге. В его услугах заинтересован Борнмут, сообщает инсайдер Николо Скира.

"Бордовые" предложили наставнику контракт до конца текущего сезона с возможностью продлить соглашение еще на год. Переговоры до сих пор продолжаются.

Отметим, что Бьелса с конца минувшей зимы находится без клуба. Его уволили из "Лидса" 27 февраля после 3,5 лет во главе "павлинов".

Добавим, что "Борнмут" идет на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ, опережая зону вылета на одно очко.

Также напомним, что "бордовые" под руководством Скотта Паркера вышли из Чемпионшипа в АПЛ, но английский наставник был уволен после пяти матчей в новом сезоне. После него "Борнмут" возглавил Гарри О'Нил, который также вскоре может покинуть команду.