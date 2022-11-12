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Гвардиола заявил, что зимой Ман Сити никого не купит
Летом Манчестер потратил на трансферы более 100 миллионов фунтов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола на пресс-конференции после матча против "Брентфорда", который "горожане" проиграли со счетом 1:2, прокомментировал планы клуба на предстоящее зимнее трансферное окно.
"Мы никого не собираемся подписывать в январе. У нас уже есть свой состав".
Прошлым летом "Ман Сити" потратили 125 миллионов фунтов на трансферы. Среди новичков клуба: Эрлинг Холанд, Мануэль Аканджи, Серхио Гомес, Калвин Филлипс, Штефан Ортега.
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