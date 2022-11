Возьмет ли Поттер реванш у Гвардиолы? Итоги жеребьевки 3-го раунда Кубка Англии

В понедельник, 28 ноября состоялась жеребьевка третьего раунда розыгрыша Кубка Англии. Среди прочего, "Эвертон", цвета которого защищает украинец Виталий Миколенко, встретится с "Манчестер Юнайтед". "Арсенал", за который выступает другой украинец Александр Зинченко, на выезде будет противостоять "Оксфорд Юнайтед".

Также стоит выделить встречу "Манчестер Сити" - "Челси". Эти команды играли между собой в ноябре в розыгрыше Кубка английской лиги. Тогда подопечные Хосепа Гвардиолы победили со счетом 2:0.

"Ливерпуль" примет "Вулверхэмптон", а "Тоттенхэм" - "Портсмут".

Матчи пройдут с 6 по 9 января 2023 года.

