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Возьмет ли Поттер реванш у Гвардиолы? Итоги жеребьевки 3-го раунда Кубка Англии
Известны все пары третьего круга кубкового турнира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В понедельник, 28 ноября состоялась жеребьевка третьего раунда розыгрыша Кубка Англии. Среди прочего, "Эвертон", цвета которого защищает украинец Виталий Миколенко, встретится с "Манчестер Юнайтед". "Арсенал", за который выступает другой украинец Александр Зинченко, на выезде будет противостоять "Оксфорд Юнайтед".
Также стоит выделить встречу "Манчестер Сити" - "Челси". Эти команды играли между собой в ноябре в розыгрыше Кубка английской лиги. Тогда подопечные Хосепа Гвардиолы победили со счетом 2:0.
"Ливерпуль" примет "Вулверхэмптон", а "Тоттенхэм" - "Портсмут".
Матчи пройдут с 6 по 9 января 2023 года.
The draw has been made for the #EmiratesFACup third round proper ????— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) November 28, 2022
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