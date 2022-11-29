 Возьмет ли Поттер реванш у Гвардиолы? Итоги жеребьевки 3-го раунда Кубка Англии ᐉ UA-Футбол
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Возьмет ли Поттер реванш у Гвардиолы? Итоги жеребьевки 3-го раунда Кубка Англии

Англия
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Известны все пары третьего круга кубкового турнира

Возьмет ли Поттер реванш у Гвардиолы? Итоги жеребьевки 3-го раунда Кубка Англии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В понедельник, 28 ноября состоялась жеребьевка третьего раунда розыгрыша Кубка Англии. Среди прочего, "Эвертон", цвета которого защищает украинец Виталий Миколенко, встретится с "Манчестер Юнайтед". "Арсенал", за который выступает другой украинец Александр Зинченко, на выезде будет противостоять "Оксфорд Юнайтед".

Также стоит выделить встречу "Манчестер Сити" - "Челси". Эти команды играли между собой в ноябре в розыгрыше Кубка английской лиги. Тогда подопечные Хосепа Гвардиолы победили со счетом 2:0.

"Ливерпуль" примет "Вулверхэмптон", а "Тоттенхэм" - "Портсмут".

Матчи пройдут с 6 по 9 января 2023 года.

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В статье: Кубок английской лиги
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Источник:
thefa.com

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