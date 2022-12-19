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Вест Хэм подтвердил трансфер 20-летнего бразильского таланта

Англия
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Контракт на три года

Вест Хэм подтвердил трансфер 20-летнего бразильского таланта

Фото: whufc.com / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Вест Хэм" усилил свои ряды бразильским защитником Луизао. Об этом клуб уже сообщил на своем официальном сайте.

20-летний футболист должен присоединиться к "молотобойцам" 1 января 2023 года, если получит разрешение на работу. Его контракт будет действовать три года.

Луизао дебютировал за "Сан-Паоло" в мае, успел провести за клуб 20 матчей и помог своей команде дойти до решающих стадий Копа Судамерикана и Кубка Бразилии.

Сначала Луизао будет выступать за молодежную команду "Вест Хэма".

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В статье: Сан-Паулу Вест Хэм Юнайтед (Лондон)
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