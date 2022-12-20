Коутиньо хочет в Бразилию. Он пришел в Астон Виллу несколько месяцев назад

Фелиппе Коутиньо хочет уйти в Бразилию, спустя несколько месяцев после полноценного трансфера в "Астон Виллу". Хавбек может продолжить карьеру в "Коринтианс".

Об этом сообщает Goal.com.

Бывший игрок "Ливерпуля", "Барселоны" и "Баварии" подписал полноценный контракт с "Виллой" в мае этого года.

Полузащитник хорошо начал в Бирмингеме, но в сезоне-2022/23 он только 6 из 12 раз вышел в старте "Астон-Виллы" на матчи АПЛ. 30-летний бразилец так и не сделал результативных действий в этом сезоне.

Важно, что в клубе сменился тренер. Коутиньо приходил, когда клубом руководил Джеррард, сейчас же у руля команды Унаи Эмери и его планы на футболиста неизвестны.

На фоне этого полузащитник всё больше хочет на родину, а у его агента хорошие отношения с руководством "Коринтианс".

Тем не менее, трансфер будет сложно осуществить из-за высокой зарплаты бразильца. В "Коринтианс" попытаются арендовать игрока и разделить зарплату, чтобы обе стороны выплачивали определенную часть. Также в Бразилии могут надеятся на розрыв контракта игроком и "Асон Виллой", но этот исход маловероятен.

Transfermarkt оценивает хавбека в 18 миллионов евро.