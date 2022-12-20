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Коутиньо хочет в Бразилию. Он пришел в Астон Виллу несколько месяцев назад
Смена тренера повлияла?
Фото: twitter.com/AVFCOfficial
Фелиппе Коутиньо хочет уйти в Бразилию, спустя несколько месяцев после полноценного трансфера в "Астон Виллу". Хавбек может продолжить карьеру в "Коринтианс".
Об этом сообщает Goal.com.
Бывший игрок "Ливерпуля", "Барселоны" и "Баварии" подписал полноценный контракт с "Виллой" в мае этого года.
Полузащитник хорошо начал в Бирмингеме, но в сезоне-2022/23 он только 6 из 12 раз вышел в старте "Астон-Виллы" на матчи АПЛ. 30-летний бразилец так и не сделал результативных действий в этом сезоне.
Важно, что в клубе сменился тренер. Коутиньо приходил, когда клубом руководил Джеррард, сейчас же у руля команды Унаи Эмери и его планы на футболиста неизвестны.
На фоне этого полузащитник всё больше хочет на родину, а у его агента хорошие отношения с руководством "Коринтианс".
Тем не менее, трансфер будет сложно осуществить из-за высокой зарплаты бразильца. В "Коринтианс" попытаются арендовать игрока и разделить зарплату, чтобы обе стороны выплачивали определенную часть. Также в Бразилии могут надеятся на розрыв контракта игроком и "Асон Виллой", но этот исход маловероятен.
Transfermarkt оценивает хавбека в 18 миллионов евро.
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