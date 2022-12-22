Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ливерпуль из-за травмы потерял очередного нападающего
Очередная проблема в атаке "Ливерпуля"
Фото: twitter.com/LFC
Роберто Фирмино не сыграет за "Ливерпуль" в матче против "Манчестер Сити" в Кубке лиги. 31-летний бразилец получил травму голени на тренировке.
Травма не слишком серьезная, но Клопп не хочет рисковать футболистом и даст ему отдохнуть. Роберто может вернуться уже к матчу с "Астон Виллой" 26-го декабря.
Бразилец присоединился к уже давно выбывшим на долгий срок Диогу Жоте и Луису Диасу. У португальца повреждение икроножной мышци, а у колумбийца – колена.
В этом сезоне Фирмино выходил на поле за "Ливерпуль" 21 раз, забил 9 мячей и отдал 4 голевые передачи.
Матч 1/8 финала Кубка лиги "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" начнется в 22:00.
Популярное сейчас
- Лукашенко объяснил, почему перебрасывает войска к границе с Украиной
- Ирина Морозюк демонстрирует впечатляющую форму после рождения второго ребенка. ФОТО
- Как Роналду в молодые годы. ВИДЕО, как Рашфорд забил в Кубке лиги, пролетев полполя
- Гвардиола: Сейчас в Манчестер Сити 4-5 футболистов
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- Красотка дня. Знаменитая жена-актриса главной звезды сборной Марокко. ФОТО