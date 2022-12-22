Ливерпуль из-за травмы потерял очередного нападающего

Роберто Фирмино не сыграет за "Ливерпуль" в матче против "Манчестер Сити" в Кубке лиги. 31-летний бразилец получил травму голени на тренировке.

Травма не слишком серьезная, но Клопп не хочет рисковать футболистом и даст ему отдохнуть. Роберто может вернуться уже к матчу с "Астон Виллой" 26-го декабря.

Бразилец присоединился к уже давно выбывшим на долгий срок Диогу Жоте и Луису Диасу. У португальца повреждение икроножной мышци, а у колумбийца – колена.

В этом сезоне Фирмино выходил на поле за "Ливерпуль" 21 раз, забил 9 мячей и отдал 4 голевые передачи.

Матч 1/8 финала Кубка лиги "Манчестер Сити" – "Ливерпуль" начнется в 22:00.