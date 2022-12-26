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Много Англии, дерби для Барсы, матчи ПСЖ без Месси. Расписание футбола на 26 декабря – 1 января
Перед Новым годом будет на что посмотреть
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Клубный футбол наконец-то полноценно возвращается после Чемпионата мира 2022. В предновогоднюю неделю нас порадуют три из пяти европейских ТОП-чемпионатов. UA-Футбол традиционно собрал для вас самые интересные матчи, за которыми можно следить в течение следующих семи дней.
Понедельник, 26 декабря
Что за Рождество без Дня подарков (Boxing Day). Для настоящих любителей футбола в АПЛ подготовили сразу семь матчей. Начнут "Брентфорд" и "Тоттенхэм" (Конте заявил, что все, кто играли на ЧМ, пока недоступны), потом будем болеть за Миколенко в игре против "Вулвз", можно параллельно следить, как справился с паузой Де Дзерби и его "Брайтон". В вечерней программе "Астон Вилла" примет "Ливерпуль". А на закуску – будущий клуб Мудрика сыграет дерби с "Вест Хэмом".
- "Брентфорд" – "Тоттенхэм". АПЛ. 14:30. Setanta Sports
- "Эвертон" – "Вулверхємптон". АПЛ. 17:00. Setanta Sports
- "Лестер" – "Ньюкасл". АПЛ. 17:00. Setanta Sports
- "Саутгемптон" – "Брайтон". АПЛ. 17:00. Setanta Sports
- "Астон Вилла" – "Ливерпуль". АПЛ. 19:30. Setanta Sports
- "Арсенал" - "Вест Хэм". АПЛ. 22:00. Setanta Sports
Вторник, 27 декабря
В АПЛ запланировано два матча - "Челси" встретится с "Борнмутом", а "Манчестер Юнайтед" продемонстрирует, как на него повлиял развод с Роналду.
- "Челси" – "Борнмут". АПЛ. 19:30. Setanta Sports
- "Манчестер Юнайтед" – "Ноттингем". АПЛ. 22:00. Setanta Sports
Среда, 28 декабря
К Англии присоединяется Франция. Посмотрим, как ПСЖ без Месси и Мбаппе, которые должны отдыхать после финала, справится со "Страсбургом".
- "Осер" – "Монако". Лига 1. 18:00. MEGOGO
- "Клермон" – "Лилль". Лига 1. 20:00. MEGOGO
- "Лидс" – "Манчестер Сити". АПЛ. 22:00. Setanta Sports
- ПСЖ – "Страсбург". Лига 1. 22:00. MEGOGO
- "Брест" – "Лион". Лига 1. 22:00. MEGOGO
Четверг, 29 декабря
Англия берет один день передышки, зато включается Испания. Что посмотреть? Например, "Бетис" – "Атлетик". Во Франции многообещающая встреча "Ницци" и "Ланса", перед этим "Реймс" примет соперника "Шахтера" в Лиге Европы - "Ренн".
- "Лорьян" – "Монпелье". Лига 1. 18:00. MEGOGO
- "Реймс" – "Ренн". Лига 1. 20:00. MEGOGO
- "Бетис" – Атлетик". Ла Лига. 20:15. MEGOGO
- "Ницца" - "Ланс". Лига 1. 22:00. MEGOGO
- "Марсель" – "Тулуза". Лига 1. 22:00. MEGOGO
- "Атлетико" – "Эльче". Ла Лига. 22:15. MEGOGO
Пятница, 30 декабря
Снова с нами будет Англия. А вдруг Ярмолюк дебютирует в АПЛ в матче против "Вест Хэма". Ну и Клоппу нужно будет подумать, как сломать "Лестер". В Испании в игру вступает "Реал", он будет экзаменовать "Вальядолид". Интересным должно быть противостояние "Сельты" и "Севильи".
- "Сельта" – "Севилья". Ла Лига. 20:15. MEGOGO
- "Вест Хэм" – "Брентфорд". АПЛ. 21:45. Setanta Sports
- "Лестер" – "Ливерпуль". АПЛ. 22:00. Setanta Sports
- "Вальядолид" – "Реал". Ла Лига. 22:30. MEGOGO
Суббота, 31 декабря
В этот день волки попытаются покусать МЮ, Миколенко ожидает тяжелое испытание в противостоянии с "Манчестер Сити", а Де Дзерби попытается удивить "Арсенал". В Испании – каталонское дерби, да и матч "Вильярреал" – "Валенсия", согласитесь, незаурядный.
- "Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. 14:30. Setanta Sports
- "Барселона" – "Эспаньол". Ла Лига. 15:00. MEGOGO
- "Манчестер Сити" – "Эвертон". АПЛ. 17:00. Setanta Sports
- "Ньюкасл" – "Лидс". ОПЛ. 17:00. Setanta Sports
- "Брайтон" - "Арсенал". АПЛ. 19:30. Setanta Sports
- "Вильярреал" – "Валенсия". Ла Лига. 17:15. MEGOGO
Воскресенье, 1 января
Говорят, как проведешь первый день в году, так весь год и пройдет. Следовательно, нужно смотреть футбол, чтобы его было много. На выбор – два матча АПЛ и новый тур во Франции, который подарит нам битву первой и второй команд, а именно ПСЖ и "Ланса".
- "Тоттенхэм" – "Астон Вилла". АПЛ. 16:00. Setanta Sports
- "Ноттингем" – "Челси". АПЛ. 18:30. Setanta Sports
- "Ланс" – "Пари Сен-Жермен". Лига 1. 21:45. MEGOGO
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