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Монако хочет от Челси 60 миллионов евро за центрального защитника

Англия
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Монако хочет от Челси 60 миллионов евро за центрального защитника

Foot Mercato / Автор неизвестен

Новина українською

"Монако" готов расстаться с Бенуа Бадьяшилем за 60 миллионов евро, сообщает GFFN. 21-летний француз уже согласовал контракт с "Челси", но между клубами договоренности пока нет.

Ранее источники сообщали, что сумма трансфера составит 35-40 миллионов евро.

Прошлым летом Бадьяшиль заявил, что мечатет сыграть в АПЛ. L`Equipe сообщал, что клуб попросит 50 миллионов евро, так что окончательная сумма в 60 миллионов ближе к правде.

У француза осталось полтора года по контракту – соглашение истекает летом 2024-го.

В этом сезоне он провел 16 матчей и забил 2 гола. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 40 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Монако Бенуа Бадьяшиль
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Источник:
getfootballnewsfrance.com

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