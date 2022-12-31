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Арсенал активировал опцию продления контракта Вильяма Салиба. Клуб также ведет переговоры о новом договоре

Англия
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Француз сыграл 18 матчей в текущем сезоне

Арсенал активировал опцию продления контракта Вильяма Салиба. Клуб также ведет переговоры о новом договоре

Фото: Daily Post Nigeria

UA-Футбол
Новина українською

Лондонский "Арсенал" активировал опцию продления контракта французского центрального защитника Вильяма Салиба. Теперь договор центрбека истекает в июне 2024 года.

Ранее контракт Салиба с "Арсеналом" заканчивался предстоящим летом. Издание The Athletic также сообщает, что клуб и представители игрока ведут переговоры о новом договоре.

"Арсенал" купил Вильяма у "Сент-Этьенна" летом 2019 года за 30 миллионов евро. После этого игрок трижды отправлялся в аренду. Однако в этом сезоне Салиба стал игроком стартового состава, сыграв уже 18 матчей за клуб во всех турнирах.

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В статье: Арсенал (Лондон) Вильям Салиба
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