Арсенал активировал опцию продления контракта Вильяма Салиба. Клуб также ведет переговоры о новом договоре

Лондонский "Арсенал" активировал опцию продления контракта французского центрального защитника Вильяма Салиба. Теперь договор центрбека истекает в июне 2024 года.

Ранее контракт Салиба с "Арсеналом" заканчивался предстоящим летом. Издание The Athletic также сообщает, что клуб и представители игрока ведут переговоры о новом договоре.

"Арсенал" купил Вильяма у "Сент-Этьенна" летом 2019 года за 30 миллионов евро. После этого игрок трижды отправлялся в аренду. Однако в этом сезоне Салиба стал игроком стартового состава, сыграв уже 18 матчей за клуб во всех турнирах.