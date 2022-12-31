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Арсенал активировал опцию продления контракта Вильяма Салиба. Клуб также ведет переговоры о новом договоре
Француз сыграл 18 матчей в текущем сезоне
Фото: Daily Post Nigeria
Лондонский "Арсенал" активировал опцию продления контракта французского центрального защитника Вильяма Салиба. Теперь договор центрбека истекает в июне 2024 года.
Ранее контракт Салиба с "Арсеналом" заканчивался предстоящим летом. Издание The Athletic также сообщает, что клуб и представители игрока ведут переговоры о новом договоре.
"Арсенал" купил Вильяма у "Сент-Этьенна" летом 2019 года за 30 миллионов евро. После этого игрок трижды отправлялся в аренду. Однако в этом сезоне Салиба стал игроком стартового состава, сыграв уже 18 матчей за клуб во всех турнирах.
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