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Романо: Челси оформил аренду форварда Атлетико, перед уходом игрок продлит контракт с матрасниками

Англия
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"Here we go"

Романо: Челси оформил аренду форварда Атлетико, перед уходом игрок продлит контракт с матрасниками

Romano Twitter

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Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш проведет вторую половину сезона-2022/23 в лондонском "Челси". Инсайдер Фабрицио Романо дал фирменное "Here we go" касательно аренды португальца в стан "синих".

"Жоау Фелиш в "Челси": достигнуто устное соглашение, аренда обойдется "пенсионерам" в 11 миллионов евро плюс лондонцы покроют зарплату игрока".

При этом перед переездом в столицу Великой Британии 23-летний Фелиш продлит трудовой договор с "Атлетико" до 2027 года. Жоау вылетит в Лондон в ближайшие часы, чтобы пройти медицинское обследование и подписать арендное соглашение с "Челси".

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В статье: Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон) Фабрицио Романо Жоау Фелиш
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Источник:
Fabrizio Romano

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