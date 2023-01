Романо: Челси оформил аренду форварда Атлетико, перед уходом игрок продлит контракт с матрасниками

Нападающий мадридского "Атлетико" Жоау Фелиш проведет вторую половину сезона-2022/23 в лондонском "Челси". Инсайдер Фабрицио Романо дал фирменное "Here we go" касательно аренды португальца в стан "синих".

"Жоау Фелиш в "Челси": достигнуто устное соглашение, аренда обойдется "пенсионерам" в 11 миллионов евро плюс лондонцы покроют зарплату игрока".

При этом перед переездом в столицу Великой Британии 23-летний Фелиш продлит трудовой договор с "Атлетико" до 2027 года. Жоау вылетит в Лондон в ближайшие часы, чтобы пройти медицинское обследование и подписать арендное соглашение с "Челси".