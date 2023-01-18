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Кубок Англии. Лидс разгромил в переигровке Кардифф
По дублю сделали Ньонто и Бамфорд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В первой игре “Лидс” отделался легким испугом. Команда Джесси Марша проигрывала “Кардиффу” 0:2, но смогла сравнять счет, забив второй гол на 90+3 минуте. “Лидс” явно превосходил в классе соперника из Чемпионшипа, но едва не вылетел из-за проблем с реализацией.
В переигровке “Лидс” решил не откладывать надолго вопрос с победителем. Уже на 26-й секунде форвард “белых” Ньонто, получив классный пас от Родриго, красиво и точно пробил с лета по воротам “Кардиффа”.
UNBELIEVABLE ????— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 18, 2023
Wilfried Gnonto just keeps on impressing ????
It's taken @LUFC just 26 seconds to score!#EmiratesFACup pic.twitter.com/1bDuPkdE1S
“Лидс” создавал огромное количество моментов – Ньонто не попал в ворота с метра, мяч после удара Харрисона вынесли с линии. Команда Джесси Марша не останавливалась, играя с впечатляющей энергией и интенсивностью, и до перерыва забила еще два гола. Сначала легко разобрался с защитниками “Кардиффа” Родриго, а затем Ньонто оформи дубль, точно пробив в угол.
В конце тайма “Кардифф” думал, что забил один гол в ответ, но мяч центрбек Нелсона после углового был отменен из-за офсайда.
Марш рано снял с поля основных футболистов, и после серии замен пришло время Патрика Бамфорда.
В пятницу 29-летний форвард забил свой первый гол в сезоне в ворота “Астон Виллы” в АПЛ, а сегодня некогда лидер “Лидса” сделал дубль, забив два классных гола после передач Эйлинга и Гелхардта.
Making no mistakes ????@Patrick_Bamford takes his time and produces a top-draw finish for @LUFC #EmiratesFACup pic.twitter.com/oXdXnKgiQx— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 18, 2023
"Кардифф" все же смог размочить счет, но два гола в конце матча утешения принесли мало. В четвертом раунде "Лидс" сыграет с победителем пары “Аккрингтон Стэнли” – “Борем Вуд”. Это хороший шанс, чтобы пробиться в 1/8 Кубка Англии.
Кубок Англии, третий раунд, переигровка. Лидс, “Элланд Роуд”
“Лидс” – “Кардифф Сити” 5:2
Голы: Ньонто 1, Родриго 34, Ньонто 36, Бамфорд 71, Бамфорд 76 – Робинсон 84, Робинсон 90+3 (пен.)
“Лидс”: Мелье – Кристенсен, Льоренте, Вебер (Эйлинг 57), Фирпо – Рока, Адамс (Ааронсон 46) – Харрисон (Синистерра 79), Гринвуд, Ньонто (Гелхардт 67) – Родриго (Бамфорд 46)
“Кардифф”: Алнвик – Баган, Симпсон, Нелсон, Санг – Сойерс – Колуилл (Уинтл 46), Оджо, Риномхота (Робинсон 64), Харрис (Кипре 46) – Этете (Дэвис 64)
Предупреждения: Ньонто 40 – Санг 39
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