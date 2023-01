Кубок Англии. Лидс разгромил в переигровке Кардифф

В первой игре “Лидс” отделался легким испугом. Команда Джесси Марша проигрывала “Кардиффу” 0:2, но смогла сравнять счет, забив второй гол на 90+3 минуте. “Лидс” явно превосходил в классе соперника из Чемпионшипа, но едва не вылетел из-за проблем с реализацией.

В переигровке “Лидс” решил не откладывать надолго вопрос с победителем. Уже на 26-й секунде форвард “белых” Ньонто, получив классный пас от Родриго, красиво и точно пробил с лета по воротам “Кардиффа”.

UNBELIEVABLE ????



Wilfried Gnonto just keeps on impressing ????



It's taken @LUFC just 26 seconds to score!#EmiratesFACup pic.twitter.com/1bDuPkdE1S