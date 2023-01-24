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Марсело Бьелса отказался возглавить Эвертон

Англия
(1 голосов)

Аргентинец был кандидатом №1 на должность главного тренера ирисок

Марсело Бьелса отказался возглавить Эвертон

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Аргентинский тренер Марсело Бьелса ответил отказом на предложение стать главным тренером “Эвертона”.

Как информирует журналист TyC Sports Сезар Луис Мерло, Бьелса вел переговоры с руководством “ирисок”, проявлял интерес к работе, но все же решил отказаться.

Ранее Daily Mail информировал, что Бьелса был кандидатом №1 владельца “Эвертона” Фархада Мошири. Экс-тренер “Лидса” задавал вопросы о структуре клуба и особенностях скаутинга и выразил сомнение в том, что нынешний “Эвертон” способен играть в его стиле, который требует особой энергичности, в частности “Эль Локо” был обеспокоен отсутствием скорости в команде, особенно в защите.

Экс-тренер “Эвертона” Фрэнк Лэмпард лишился своей должности в понедельник после серии неудачных матчей. “Ириски” занимают девятнадцатое место в таблице, опережая последний “Саутгемптон” только по разнице мячей.

В качестве кандидатов на должность тренера “Эвертона” также называются Шон Дайч, Сэм Аллардайс, Карлос Корберан, Уэйн Руни, Данкан Фергюсон и другие.

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В статье: Марсело Бьелса Английская Премьер-лига Эвертон (Ливерпуль) АПЛ
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Комментарии (1)
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nadobi (Полтава)
24.01.2023 в 19:02
Суркис в очередной раз задумался
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