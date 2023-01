Кубок Англии. Манчестер Сити - Арсенал 1:0. Первая дуэль осталась за Гвардиолой

Первый матч в сезоне между “Манчестер Сити” и “Арсеналом” не дал однозначного ответа, какая команда в данный момент сильнее. Сегодня победили “горожане”. Через две недели соперники вновь сойдутся между собой, в этот раз на стадионе “Арсенала” “Эмирейтс” и уже в чемпионате Англии.

Для кого этот важнее? Конечно, никто не хотел проигрывать. Но очевидно, что у “Арсенала” в приоритете чемпионат. По этой причине или какой-то другой, главный тренер “канониров” Микель Артета оставил в запасе шесть футболистов основного состава (Рэмсдейл, Салиба, Зинченко, Уайт, Эдегор и Мартинелли). У “Сити” понятие первого и второго составов более размыто, и в качестве стопроцентного резервиста был только второй кипер Ортега, заменивший Эдерсона.

Тем не менее, первый тайм однозначно был за “Арсеналом”. Смена половины состава не повлияла на принципы игры “канониров”. Гости высоко встречали “Манчестер Сити”, используя персональный прессинг, и в первом тайме у команды Гвардиолы не было ни одной хорошей продуманной позиционной атаки. С другой стороны, не было Эдерсона, который способен дать точный пас на 70 метров. Как ранее догадались “Брентфорд” и “Манчестер Юнайтед”, чтобы закрыть Холанда, нужно накрывать не его, а Де Брюйне, Родри и других креативных футболистов “Сити”. “Арсеналу” это удавалось. У “Сити” не было ничего, кроме удара Де Брюйне рядом со штангой, и акробатической попытки Холанда. Норвежец больше времени проводил в борьбе с Холдингом.

Still waiting for the breakthrough ???? pic.twitter.com/1zlYWlzNEJ

Кроме того, гости создали несколько своих шансов. Хорошо вошел в игру новичок “Арсенала” Леандро Троссард. Экс-игрок “Брайтона” пользовался позиционной неопределенностью Льюиса и медленным возвращением Мареза назад. Бельгиец мог забивать сам, после его передачи хорошо пробивал и Томиясу. В обоих случаях хорошо сыграл Ортега. Один раз оказался на острие и Нкетиа, но форвард “Арсенала” не попал в воротам.

В перерыве игра изменилась. Во многом после замен тренеров. Артета снял с поля Парти, и игра “Арсенала” немного утратила целостность, все же Локонга пока не хватает опыта, чтобы склеивать разные части команды, как это делает ганец. Кроме того, усилил свою команду Гвардиола. Альварес, заменив Мареза, принялся выполнять огромный объем работы без мяча, а Уокер закрыл правый фланг “Сити”.

И именно после непосредственного влияния Альвареса “Сити” забил свой единственный гол в матче. Аргентинец оказался сам в центре, пробил сильно и низом, мяч попал в штангу, но отскочил к Грилишу. Вингер “Сити” классно сыграл на паузе, собрав на себе Томиясу и Сака, что позволило Аке получить мяч. Но наверное никто, даже сам Аке, которого можно лучшим центрбеком АПЛ на данный момент, не думал, что у него получится настолько бильярдно точный удар в нижний угол. 1:0.

Just wait for the replay angle ????‍????



A first FA Cup goal for @NathanAke ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/mazqbuduTT