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Миколенко огорчает Зинченко. Эвертон - Арсенал 1:0. Видео обзор матча

Англия
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Смотреть видео обзор матча Эвертон - Арсенал, чемпионат Англии, 4 февраля 2022

Миколенко огорчает Зинченко. Эвертон - Арсенал 1:0. Видео обзор матча

фото - Getty Images

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Эвертон - Арсенал, которые встречались в 22-м туре английской Премьер-лиги. Казалось, у лидера не будет проблем с аутсайдером, но под руководством нового тренера ириски не просто дали бой, но и победили. Единственный гол на счету Тарковски. Заметим, что в игре приняли участие оба украинских легионера в составах команд. Виталий Миколенко получил немало одобрительных отзывов благодаря тому, что сдержал Букайо Сака. После этой победы Эвертон поднялся на 18-ю строчку.

Английская Премьер-лига. 22-й тур

4 февраля. Ливерпуль. Гудисон Парк

Эвертон – Арсенал 1:0

Гол: Тарковский 60

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В статье: Арсенал (Лондон) Эвертон (Ливерпуль) Александр Зинченко Виталий Миколенко
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