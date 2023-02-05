Миколенко огорчает Зинченко. Эвертон - Арсенал 1:0. Видео обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Эвертон - Арсенал, которые встречались в 22-м туре английской Премьер-лиги. Казалось, у лидера не будет проблем с аутсайдером, но под руководством нового тренера ириски не просто дали бой, но и победили. Единственный гол на счету Тарковски. Заметим, что в игре приняли участие оба украинских легионера в составах команд. Виталий Миколенко получил немало одобрительных отзывов благодаря тому, что сдержал Букайо Сака. После этой победы Эвертон поднялся на 18-ю строчку.

Английская Премьер-лига. 22-й тур

4 февраля. Ливерпуль. Гудисон Парк

Эвертон – Арсенал 1:0

Гол: Тарковский 60