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Миколенко огорчает Зинченко. Эвертон - Арсенал 1:0. Видео обзор матча
Смотреть видео обзор матча Эвертон - Арсенал, чемпионат Англии, 4 февраля 2022
фото - Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча Эвертон - Арсенал, которые встречались в 22-м туре английской Премьер-лиги. Казалось, у лидера не будет проблем с аутсайдером, но под руководством нового тренера ириски не просто дали бой, но и победили. Единственный гол на счету Тарковски. Заметим, что в игре приняли участие оба украинских легионера в составах команд. Виталий Миколенко получил немало одобрительных отзывов благодаря тому, что сдержал Букайо Сака. После этой победы Эвертон поднялся на 18-ю строчку.
Английская Премьер-лига. 22-й тур
4 февраля. Ливерпуль. Гудисон Парк
Эвертон – Арсенал 1:0
Гол: Тарковский 60
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