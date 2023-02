АПЛ. Манчестер Юнайтед - Лидс 2:2. В шаге от суперкамбэка

"Манчестер Юнайтед" выиграл 13 последних домашних матчей на "Олд Траффорд", и как это часто бывает, такая прекрасная серия оборвалась на самом неожиданном сопернике. "Юнайтед" побеждал на своем поле в нынешнем сезоне "Ливерпуль", "Арсенал", "Тоттенхэм" и "Манчестер Сити", но не смог справиться с "Лидсом", который в понедельник остался без главного тренера .

Эрик тен Хаг получил ряд кадровых проблем перед матчем. К дисквалификации Каземиро и травме Эриксена добавились повреждения Антони и Марсьяля. Вариантов в атаке осталось совсем мало, и тренер МЮ решил отправить на правый фланг Рашфорда, а слева действовал Гарначо. Рашфорд в первом тайме просто растворился.

"Лидс" начал матч агрессивно и энергично. Возможно, "Юнайтед" немного недооценил соперника. Уже на первой минуте Адамс и Стрейк совместными усилиями отобрали мяч у Фернандеша на фланге, "Юнайтед" был застигнут врасплох, и Ньонто и Бамфорд организовали стеночку – 1:0.

Вскоре "Лидс" мог забивать второй мяч. У Стрейка не получился удар после углового, но Де Хеа все же нужно было выполнить акробатический прыжок, чтобы сделать сэйв.

"Лидс" действовал в меру своих возможностей, но его задача стала сложнее после двух вынужденных замен к 23-й минуте. После этого "Юнайтед" наконец-то удалось нащупать игру. Дважды мог забивать Гарначо. Первый его удар пролетел рядом со штангой, а а второй вынес из пустых ворот центрбек "Лидса" Вебер.

Второй тайм начался для "Юнайтед" так же, как и первый – с пропущенного гола. Хозяева вынесли мяч из своей штрафной после углового, но Гарначо увлекся дриблингом в центре поля, "Лидс" перехватил мяч и во второй фазе организовал быструю атаку, которая завершилась прострелом Саммервилла и срезкой Варана в свои ворота – 2:0. "Манчестер Юнайтед" не пропускал два мяча на своем поле с 10 ноября.

Тен Хагу нужно было что-то менять, но выбор у него был невелик. В итоге свой дебют в АПЛ получил уругваец Факундо Пеллистри, а для Джейдона Санчо это был первый матч чемпионата с 22 октября. 22-летний вингер не был травмирован, но тен Хаг решил, что Санчо нужно некоторое время поработать индивидуально, чтобы вернуть себе уверенность и мотивацию. И воспитательные меры нидерландца оправдали себя.

Но сначала забил Рашфорд. После серии замен лучший бомбардир МЮ оказался в центре нападения и именно Рашфорд головой замкнул кросс Далота с фланга. 12-й гол Маркуса после чемпионата мира, двадцатый в сезоне в целом.

Тренеры "Лидса", исполняющие роль и.о., провели свои замены, и один из вышедших на замену футболист (Ааронсон) едва не забил третий гол гостей, пробив со штрафного в штангу. Но "Юнайтед" был уже неудержим. Люк Шоу вступил в борьбу на фланге, и вместе с Санчо организовал голевую комбинацию, которая завершилась точным ударом Джейдона. Эрик тен Хаг улыбался как отец, чувствующий гордость за своего ребенка. Он знал.

