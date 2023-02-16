FA расследует ситуацию с брошеными фанатами Арсенала бутылками в Де Брюйне

Фанаты "Арсенала" бросали бутылки в Кевина Де Брюйне, когда тот уходил на замену на 87-ой минуте встречи. Футбольная ассоциация Англии (FA) начала расследование по этому делу.

Бельгиец заюил первый гол "Манчестер Сити" во встрече. Позже счет с пенальти сравнял Букайо Сака, но во втором тайме Джек Грилиш и Эрлинг Холанд сделали разницу – матч окончился со счетом 3:1 в пользу "Сити".

"Мы изучаем записи с камер видеонаблюдения, и если нам удастся установить виновных, они будут подвергнуты строгим санкциям. Это неприемлемо и недопустимо", – заявили представители "Арсенала".

Сам инцидент рефери включили в протокол матча.

Де Брюйне улыбался в ответ на враждебные действия болельщиков, а в истоиях инстаграм посмеялся с ситуации.

По итогам встречи "Манчестер Сити" возглавил турнирную таблицу, сравнявшись по очкам – у обоих команд по 51 баллу. У "Арсенала" матч в запасе.