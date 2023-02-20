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Манчестер Юнайтед договорился о подписании нового долгосрочного контракта с 18-летним Гарначо
"МЮ" удерживает перспективных игроков
Squawka
"Манчестер Юнайтед" и Алехандро Гарначо пришли к консенсусу по новому контракту до 2028-го году. Сторонам осталось только согласовать детали соглашения.
Например, аспект с правами на изображение Гарначо ещё обсуждается.
Зарплата Алехандро будет расти в зависимости от его роли в команде. Стартовый оклад по новому соглашению также увеличиться.
В этом сезоне Алехандро провел за "МЮ" 28 матчей, забил 4 гола и отдал 6 голевых передач. Тен Хаг подтянул вингера к основе в этом сезоне.
Гарначо перешел в "Юнайтед" и "Атлетико" в 2020-м. Его отец имеет испанское гражданство, а мать – аргентинское, таким образом футболист можимеет право выступать за обе сборные.
Ранее сообщалось, что Гарначо интересовались в "Реале" и внимательно следили за продлением контракта игроком с "МЮ".
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