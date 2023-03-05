Забитцер: У нас достаточно сил и качества, чтобы обыграть Ливерпуль на Энфилде

Сегодня, 5 марта, состоится центральный матч 26 тура английской Премьер лиги, в котором "Ливерпуль" примет на своем поле "Манчестер Юнайтед".

Новичок "красных дьяволов" Марсель Забитцер поделился ожиданиями от предстоящего поединка, заявив, что никогда не играл на легендарном "Энфилде":

"Я никогда не играл на Энфилде, поэтому жду этого с нетерпением. Я знаю, что это очень важная игра для Юнайтед, болельщиков, клуба. Мы должны быть готовы и сосредоточены. Мы хотим выиграть этот матч", - цитирует полузащитника издание Goal.

Также футболист уверен, что его команде по силам обыграть подопечных Клоппа даже в гостевом поединке:

"Да, сейчас мы оторвались в таблице от Ливерпуля, но мы хотим выиграть этот матч, и я думаю, у нас достаточно сил и качества, чтобы обыграть их на Энфилде. Надеюсь, в матче с Ливерпулем я забью свой первый гол за команду!", - сказал Забитцер.