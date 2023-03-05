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Забитцер: У нас достаточно сил и качества, чтобы обыграть Ливерпуль на Энфилде
Полузащитник - про центральный матч 26 тура АПЛ
Фото: Manchester United
Сегодня, 5 марта, состоится центральный матч 26 тура английской Премьер лиги, в котором "Ливерпуль" примет на своем поле "Манчестер Юнайтед".
Новичок "красных дьяволов" Марсель Забитцер поделился ожиданиями от предстоящего поединка, заявив, что никогда не играл на легендарном "Энфилде":
"Я никогда не играл на Энфилде, поэтому жду этого с нетерпением. Я знаю, что это очень важная игра для Юнайтед, болельщиков, клуба. Мы должны быть готовы и сосредоточены. Мы хотим выиграть этот матч", - цитирует полузащитника издание Goal.
Также футболист уверен, что его команде по силам обыграть подопечных Клоппа даже в гостевом поединке:
"Да, сейчас мы оторвались в таблице от Ливерпуля, но мы хотим выиграть этот матч, и я думаю, у нас достаточно сил и качества, чтобы обыграть их на Энфилде. Надеюсь, в матче с Ливерпулем я забью свой первый гол за команду!", - сказал Забитцер.
Напомним, матч "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" стартует в 18:30 по киевскому времени. На нашем сайте будет доступна текстовая
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