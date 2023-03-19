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Гвардиола: Заменил Холанда, чтобы защитить рекорд Месси в Кубке Англии
Тренер разбирается в иронии
Getty Images / Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил о причине замены Эрлинга Холанда в матче с "Бёрнли".
"Я убрал его с поля, чтобы защитить рекорд Месси в Кубке Англии", - сказал тренер.
Пеп в своём ответе сделал отсылку к предположениям журналистов о причине замены норвежского нападающего в ответном матче 1/8 финала с "Лейпцигом".
Эрлинг Холанд тогда забил пять голов, но был заменён на 63-й минуте, тем самым лишившись возможности забить шестой гол, чего не удавалось никому в истории плей-офф ЛЧ. Пять голов в играх на вылет главного европейского клубного турнира забивал ранее только Лионель Месси.
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