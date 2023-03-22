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Манчестер Юнайтед хочет подписать голкипера Порту или Брентфорда

Англия
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Как же Де Хеа?

Манчестер Юнайтед хочет подписать голкипера Порту или Брентфорда

Фото: twitter.com/FCPorto

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" планирует подписать голкипера будущим летом. В клубе рассматривают Диогу Кошту из "Порту" и Дэвида Райю из "Брентфорда"

Кошта выступал в составе сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре. До этого он поставил рекорд группового этапа Лиги чемпионов – вратарь отбил три пенальти за 6 поединков. Transfermarkt оценивает 23-летнего голкипера в 45 миллионов евро.

Альтернатива – Дэвид Райа из "Брентфорда". Если голкипер откажется продлевать контракт, его могут продать дешевле. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего испанца в 25 миллионов евро.

В то же время "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о продлении контракта с Давидом Де Хеа. Клуб предлагает ему новое соглашение, но с меньшей зарплатой. Ранее сообщалось. что вратарь готов пойти на эти условия.

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В статье: Брентфорд Порту Манчестер Юнайтед
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Источник:
espn.com

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