Манчестер Юнайтед хочет подписать голкипера Порту или Брентфорда

"Манчестер Юнайтед" планирует подписать голкипера будущим летом. В клубе рассматривают Диогу Кошту из "Порту" и Дэвида Райю из "Брентфорда"

Кошта выступал в составе сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре. До этого он поставил рекорд группового этапа Лиги чемпионов – вратарь отбил три пенальти за 6 поединков. Transfermarkt оценивает 23-летнего голкипера в 45 миллионов евро.

Альтернатива – Дэвид Райа из "Брентфорда". Если голкипер откажется продлевать контракт, его могут продать дешевле. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего испанца в 25 миллионов евро.

В то же время "Манчестер Юнайтед" ведет переговоры о продлении контракта с Давидом Де Хеа. Клуб предлагает ему новое соглашение, но с меньшей зарплатой. Ранее сообщалось. что вратарь готов пойти на эти условия.