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Ньюкасл интересуется защитником Ливерпуля
Фуллбек нравится главному тренеру "сорок"
Фото: twitter.com/LFC
"Ньюкасл" интересуется защитником "Ливерпуля" Джо Гомесом, c Caught Offside. Главный тренер "сорок" Эдди Хау является его большим поклонником.
Если у Гомеса будут гарантии игрового времени, он рассмотрит предложение "Ньюкасла".
За 8 лет в "Ливерпуле" Гомес провел за "красных" 171 матч и отдал 6 голевых передач.
В этом сезоне Гомес провел за "Ливерпуль" 29 матчей и отдал 1 голевую передачу. В среднем англичанин проводит за "красных" 67 минут. До травмы в конце февраля Джо был основным центральным защитником "Ливерпуля".
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