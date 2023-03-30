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Ньюкасл интересуется защитником Ливерпуля

Англия
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Фуллбек нравится главному тренеру "сорок"

Ньюкасл интересуется защитником Ливерпуля

Фото: twitter.com/LFC

Новина українською

"Ньюкасл" интересуется защитником "Ливерпуля" Джо Гомесом, c Caught Offside. Главный тренер "сорок" Эдди Хау является его большим поклонником.

Если у Гомеса будут гарантии игрового времени, он рассмотрит предложение "Ньюкасла".

За 8 лет в "Ливерпуле" Гомес провел за "красных" 171 матч и отдал 6 голевых передач.

В этом сезоне Гомес провел за "Ливерпуль" 29 матчей и отдал 1 голевую передачу. В среднем англичанин проводит за "красных" 67 минут. До травмы в конце февраля Джо был основным центральным защитником "Ливерпуля".

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В статье: Ливерпуль Ньюкасл Джозеф Гомес
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Источник:
caughtoffside.com

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