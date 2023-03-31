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Два топ-клуба Англии заинтересованы в голкипере Интера Онане

Англия
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Кого подпишет на замену "Интер"?

Два топ-клуба Англии заинтересованы в голкипере Интера Онане

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop

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"Челси" и "Манчестер Юнайтед" хотят подписать голкипера "Интера" Андре Онана, сообщает La Gazzetta dello Sport. "Нерадзурри" готовы продать камерунца за 40 миллионов евро.

"Челси" хочет заменить Эдуара Менди, который заметно сбавил и даже уступил место в основе Кепе Аррисабалаге. Интерес со стороны "Юнайтед" обусловлен тем, что голкипер нравится Эрику тен Хагу.

Ранее сообщалось, что менеджера "МЮ" не устраивает Де Хеа, хотя клуб и предлагает новый контракт футболисту. "Манкунианцы также рассматривают подписание голкипера "Порту" и сборной Португалии Диогу Кошты.

Онана провел в этом сезоне за "Интер" 28 матчей, отстоял на "сухо" 14 из них и пропустил 24 гола. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего вратаря в 20 миллионов евро.

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В статье: Интер (Милан) Челси (Лондон) Манчестер Юнайтед Андре Онана
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Источник:
gazzetta.it

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