АПЛ. Ливерпуль - Арсенал 2:2. Победили эмоции

“Арсенал” прервал серию из семи побед подряд в АПЛ и позволил “Манчестер Сити” сократить отставание до шести очков. Кроме того, у чемпиона есть игра в запасе. Игра против “Ливерпуля” всегда была для “Арсенала” сверсложным заданием, и очень непросто было “канонирам” и в сегодняшнем поединке.

“Арсенал” не может победить на “Энфилде” с 2012 года. “Канониры” проиграли шесть последних матчей АПЛ на стадионе “Ливерпуля”. В прошлом сезоне Микель Артета пытался подготовить свою команду к атмосфере на “Энфилде”, заставляя ее слушать You’ll Never Walk Alone. Не помогло – “Арсенал” проиграл 0:4. В этом сезоне у “Арсенала” есть другие аргументы: его положение в турнирной таблице, его качество футбола, его готовность навязать свой ритм любому сопернику. Это работало, но не весь матч. “Арсенал” выигрывал 2:0. Но в конце первого тайма “Энфилд” проснулся, а с ним “Ливерпуль”. “Красные” устроили давление “Арсеналу”, смогли свести матч вничью, и даже максимально были близки к победе.

Итак, “Арсенал” был намерен с первых минут захватить инициативу, не позволить “Ливерпулю” чувствовать себя дома. Гости разрезали своими атаками как фланги, так и центр “Ливерпуля”. В конечном итоге, “канониры” просто пользовались свободными зонами, которые оставлял “Ливерпуля” на своей половине поля.

Первый гол – это череда ошибок. Сака получил мяч впереди, Робертсон, пытаясь его остановить, поскользнулся, Конате вышел на перехват, но пролетел мимо, ван Дейк пытался выбить мяч, но в результате только подарил его Мартинелли. Бразилец влез в штрафную, и успел перебросить Алиссона – 1:0.

Это было только начало. Что “Ливерпуль”? Был только удар Робертсона мимо. Габриэл не позволял развернуться Салаху. “Арсенал” чувствовал себя хозяином положения, и второй гол – это демонстрация уверенности в себе. Все было очень просто. Джака закинул мяч вперед Мартинелли, бразильца не смогли остановить ни Трент, ни Конате, навес на дальнюю штангу, а там ван Дейк и Робертсон проиграли борьбу Жезусу.

“Арсенал” действовал по своему плану. “Ливерпулю” нужны были хаос, энергия и давление, но сдержанность и дисциплина гостей не позволяли им случиться. Пока “Арсенал” сам не сделал подарок “Ливерпулю”. Джака сыграл грубо против Трента, произошла стычка, “Энфилд” проснулся, а с ним и “Ливерпуль”. И хозяева успели отыграть один гол до перерыва.

Красивая атака – Джонс дал пас пяткой Жоте, португалец прострелил низом в центр, а Хендерсон перевел мяч на дальнюю штангу на Салаха.

“Ливерпуль” начал второй тайм в таком же стиле, как и закончил первый. “Арсенал” не мог покинуть свою половину поля, “зверь” проснулся и он требовал еще больше атак, эмоций и голов.

И “красные” были в сантиметрах от второго гола. Холдинг сыграл неаккуратно в своей штрафной, ударив по ноге Жоту, но Салах уже второй раз в сезоне не смог реализовать пенальти. Мимо.

Это не был последний шанс Салаха. На 57-й минуте египтянин пробил сильно с близкой дистанции, но Рэмсдейл был на месте.

Как долго “Ливерпуль” мог выдерживать этот темп? Клопп оживил игру своей команды заменами. Но постепенно пыл “красных” стал угасать. “Арсенал” уже не был такой силой, как в первом тайме, гости имели пару контратак, но не смогли их реализовать, но и “Ливерпуль” на некоторое время потерял в интенсивности.

Но это был небольшой отдых перед последним рывком. И “Ливерпуль” все же сравнял счет. Трент Александер-Арнольд обыграл Зинченко на фланге, и выполнил навес на дальнюю штангу Фирмино – 2:2.

“Ливерпуль” не останавливался, атаки продолжались, “Арсенал” немного паниковал, и Рэмсдейлу нужно было собрать всю волю в кулак. Два суперсэйва сделал кипер “Арсенала”. Сначала он вытянул из верхнего угла выстрел Салаха.

А затем как кошка сделал эффектный прыжок, чтобы остановить удар Конате в упор на 90+5 минуте.

Сразу же “Арсенал” убежал в контратаку три в два, но не смог ее реализовать. Сумасшедший финал. “Ливерпуль” за 90 минут показал свое худшие и лучшие стороны. “Арсенал” мог этот матч как выиграть, так и проиграть. Победили нейтральные зрители. И “Манчестер Сити”.

Чемпионат Англии, тридцатый тур. Ливерпуль, “Энфилд”

“Ливерпуль” – “Арсенал” 2:2

Голы: Салах 42, Фирмино 87 – Мартинелли 8, Жезус 28

На 54-й Салах не реализовал пенальти (мимо)

“Ливерпуль”: Аллисон – Робертсон, ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд – Джонс (Тьяго 60), Фабиньо (Фирмино 78), Хендерсон – Жота (Нуньес 60), Гакпо, Салах

“Арсенал”: Рэмсдейл – Уайт, Холдинг, Габриэл, Зинченко (Тирни 88) – Эдегор (Кивьор 80), Парти, Джака – Сака, Жезус (Троссард 80), Мартинелли

Предупреждения: ван Дейк 31, Александер-Арнольд 41, Робертсон 45+5, Фабиньо 55 – Уайт 23, Джака 41, Рэмсдейл 53, Сака 84