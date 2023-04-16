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Диего Коста забил в АПЛ впервые за 2169 дней

Англия
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Вот это пауза!

Диего Коста забил в АПЛ впервые за 2169 дней

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Вулверхэмптон" победил "Брентфорд" со счетом 2:0 в 31-м туре АПЛ. Один из мячей “волков” забил испанский нападающий Диего Коста.

Для него этот гол стал первым за 2169 дней. До этого Коста отмечался в последний раз 8 мая 2017-го в воротах "Мидлсбро". Тогда он забил 20 мяч за чемпионат.

После сезона 16/17 гг. нападающий перебрался в "Атлетико". Затем он выступал в Бразилии, а вернулся в Англию в сентябре прошлого года. С этого времени Коста провел 17 матчей и только вчера впервые отметился результативным действием.

В общей сложности на его счету 53 мяча и 18 ассистов в 106 поединках АПЛ.

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В статье: Вулверхэмптон Диего Коста Брентфорд
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