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Тоттенхэм рассматривает приглашение главного тренера Южной Кореи. Он не работал 3 года
Специалист выступал за клуб в девяностых
Фото: https://twitter.com/J_Klinsmann
"Тоттенхэм" всерьез рассмиатривает Юргена Клинсманна в качестве главного тренера клуба. Менеджер сборной Южной Кореи присутствова на поединке "шпор" с "Борнмутом" (2:3) 15-го апреля.
Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи только в феврале. До этого специалтист был без работы три года, после увоьнения из "Герты" в 2020-м.
В шорт-листе кандидатов на смену Антонио Конте ему составляют компанию Брендан Роджерс, Венсан Компани, Маурисио Почеттино, Грэм Поттер и Юлиан Нагельсманн.
Напомгним, что после увольнения Конте командой руководит Кристиан Стеллини.
"Тоттенхэм" занимает 5-е место в таблице АПЛ после 31-ой игры. "Шпоры" набрали 53 очка.
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