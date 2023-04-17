  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тоттенхэм рассматривает приглашение главного тренера Южной Кореи. Он не работал 3 года
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тоттенхэм рассматривает приглашение главного тренера Южной Кореи. Он не работал 3 года

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Специалист выступал за клуб в девяностых

Тоттенхэм рассматривает приглашение главного тренера Южной Кореи. Он не работал 3 года

Фото: https://twitter.com/J_Klinsmann

Новина українською

"Тоттенхэм" всерьез рассмиатривает Юргена Клинсманна в качестве главного тренера клуба. Менеджер сборной Южной Кореи присутствова на поединке "шпор" с "Борнмутом" (2:3) 15-го апреля.

Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи только в феврале. До этого специалтист был без работы три года, после увоьнения из "Герты" в 2020-м.

В шорт-листе кандидатов на смену Антонио Конте ему составляют компанию Брендан Роджерс, Венсан Компани, Маурисио Почеттино, Грэм Поттер и Юлиан Нагельсманн.

Напомгним, что после увольнения Конте командой руководит Кристиан Стеллини.

"Тоттенхэм" занимает 5-е место в таблице АПЛ после 31-ой игры. "Шпоры" набрали 53 очка.

По теме
yellow-arrow
Арсенал превзошел себя, но этого недостаточно, чтобы отобрать титул у Манчестер Сити
yellow-arrow
Лидс – Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Англии
yellow-arrow
Игрок запаса Баварии может стать заменой Беллингема для Ливерпуля
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клинсманн Тоттенхэм (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
getfootballnewsgermany.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде