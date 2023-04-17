Тоттенхэм рассматривает приглашение главного тренера Южной Кореи. Он не работал 3 года

"Тоттенхэм" всерьез рассмиатривает Юргена Клинсманна в качестве главного тренера клуба. Менеджер сборной Южной Кореи присутствова на поединке "шпор" с "Борнмутом" (2:3) 15-го апреля.

Клинсманн возглавил сборную Южной Кореи только в феврале. До этого специалтист был без работы три года, после увоьнения из "Герты" в 2020-м.

В шорт-листе кандидатов на смену Антонио Конте ему составляют компанию Брендан Роджерс, Венсан Компани, Маурисио Почеттино, Грэм Поттер и Юлиан Нагельсманн.

Напомгним, что после увольнения Конте командой руководит Кристиан Стеллини.

"Тоттенхэм" занимает 5-е место в таблице АПЛ после 31-ой игры. "Шпоры" набрали 53 очка.